Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Νέα φυγή επενδυτών από την Ελλάδα, αυτή τη φορά από την Al Rayyan του Κατάρ.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας οι επενδυτές από το Κατάρ αποχωρούν από την Ελλάδα, γιατί είναι μία χώρα αρνητική στους ξένους επενδυτές. «Τα σχέδια για την Ελλάδα ναυάγησαν, με το ζόρι δεν γίνονται επενδύσεις» αναφέρεται σε ανακοίνωση του κρατικού επενδυτικού ομίλου του Κατάρ, Al Rayyan, με την οποία το εμιράτο κάνει γνωστό ότι ματαιώνει τα επενδυτικά σχέδιά του για την Ελλάδα. «Θεωρητικά το Κατάρ έχει ήδη αποχωρήσει, γίνεται απλή συντήρηση και πληρώνουμε τον ΕΝΦΙΑ», προσθέτει. «Ο πρωταρχικός σκοπός της εταιρίας Al Rayyan στην Ελλάδα είναι να γίνουν πραγματικές επενδύσεις – ανάπτυξη και όχι εκμετάλλευση . Ο σκοπός αυτός πάντως δεν φαίνεται υλοποιήσιμος μέχρι σήμερα , παρά το γεγονός ότι το Κατάρ ήρθε στην Ελλάδα μετά από πολιτικές συμφωνίες. Σε όλη αυτή την πορεία, γεμάτη αντιξοότητες και δυσχέρειες, δοθήκαν ευκαιρίες, ακούστηκαν λόγια, παρηγορητικά, για αλλαγή του επενδυτικού τοπίου, από πολιτικούς και μη ∙ αλλά μετά από τόσα χρόνια δεν υπήρξε βελτίωση , ούτε υπάρχει πλέον ελπίδα ότι θα αλλάξει κάτι. Παρόλα αυτά η εταιρία θα συνεχίσει να πληρώνει τους φόρους της, τον ΕΝΦΙΑ και τις υποχρεώσεις της στο Ελληνικό Κράτος , δίχως όμως να υλοποιηθούν τα πρωταρχικά της σχέδια για ανάπτυξη. Θεωρητικά το Κατάρ έχει ήδη αποχωρήσει , γίνεται μία απλή συντήρηση και αποπεράτωση των ανοιχτών ζητημάτων. Πλέον έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους, όπως και οι υπόλοιποι επενδυτές, αυτό φαίνεται άλλωστε, αν επένδυαν θα ήταν πολύ διαφορετικό το τοπίο», αναφέρει μεταξύ άλλων.



Η ανακοίνωση της Al Rayyan Greece iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 22nd, 2017 at 20:02 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.