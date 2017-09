Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Φρούριο αναμένεται να γίνει η Καταλονία προκειμένου να μην διεξαχθεί το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας στέλνει και άλλες αστυνομικές δυνάμεις στην Καταλονία για να διατηρήσουν την τάξη και να διασφαλίσουν ότι δεν θα διεξαχθεί το απαγορευμένο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία.



Η Καταλονία, που θέλει να διεξαγάγει δημοψήφισμα την 1η Οκτωβρίου για την απόσχισή της από την Ισπανία, έχει τη δική της αστυνομία, τη Mossos d’ Esquadra, αν και η κρατική αστυνομία, Guardia Civil, διαθέτει τμήματα σε όλη την περιοχή και συχνά συνεργάζεται μαζί της. Το υπουργείο Εσωτερικών δεν αποκάλυψε πόσους περισσότερους αστυνομικούς στέλνει στην περιοχή, όμως ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως 3.000 έως 4.000 έχουν ήδη φθάσει ή βρίσκονται καθ΄οδόν. Θα ενωθούν με τους περίπου 5.000 αστυνομικούς που σταθμεύουν σε κανονικές συνθήκες στην Καταλονία και τους περίπου 17.000 αστυνομικούς της καταλανικής αστυνομίας. «Αποστολή τους θα είναι η επιτήρηση των δημόσιων χώρων και η διατήρηση της τάξης και θα δράσουν σε περίπτωση που διεξαχθεί το παράνομο δημοψήφισμα», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.



Θα ενεργούν σε υποστήριξη της καταλανικής αστυνομίας, που θα εξακολουθήσει να έχει την ευθύνη, πρόσθεσε. Ορισμένοι διαμένουν σε τρία πορθμεία που έχει ενοικιάσει η ισπανική κυβέρνηση και έχουν προσορμιστεί στα λιμάνια της Βαρκελόνης και της Ταραγόνα, τόσο λόγω της έλλειψης προσωρινής στέγασης όσο και για να αποφύγουν συγκρούσεις ανάμεσα μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών δυνάμεων. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει πει στην αστυνομία στην Καταλονία ότι οι αστυνομικοί δεν μπορούν να πάρουν ρεπό στο διάστημα 20 Σεπτεμβρίου-5η Οκτωβρίου. Ο ηγέτης της Καταλονίας Κάρλες Πουτζεμόντ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα προχωρήσει με το δημοψήφισμα, αψηφώντας την απαγόρευση του δικαστηρίου, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν για δεύτερη μέρα στους δρόμους της Βαρκελώνης απαιτώντας να τους δοθεί το δικαίωμα να ψηφίσουν. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

