Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών ανακοινώνει ότι λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 24/09/2017 από 07.30 έως 15.00 ενδέχεται να παρουσιαστεί και διακοπή της ύδρευσης: στην πόλη των Γρεβενών

στις Τ.Κ. Μαυραναίοι, Μαυρονόρος, Κοσμάτι, Σταυρός, Τρίκωμο & Παρόρειο Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να μην κάνουν σπατάλη στη χρήση νερού και να μαζέψουν νερό για τις άμεσες οικιακές τους ανάγκες. Εκ της ΔΕΥΑΓ

