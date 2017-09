Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Eldorado Gold, μητρική της Ελληνικός Χρυσός, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι αναστέλλει προσωρινά την απόφαση να διακόψει τις επενδύσεις στις Σκουριές, τονίζοντας ότι εισέρχεται σε «εποικοδομητικό διάλογο» με την ελληνική κυβέρνηση. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Eldorado Gold Corporation ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε εποικοδομητικό διάλογο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με αντικείμενο την ανάπτυξη της επένδυσης των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής, της θυγατρικής της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.”. Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, που αποτελούνται από τα υποέργα των Σκουριών, της Ολυμπιάδας και το μεταλλείο στο Στρατώνι, έχουν αδειοδοτηθεί το 2011 από το Ελληνικό Κράτος βάσει μίας ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)».

Ο George Burns, επικεφαλής της Eldorado, σχολίασε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τον εποικοδομητικό διάλογο που είναι σε εξέλιξη με το υπουργείο Ενέργειας. Επιπλέον, την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο εξέδωσε μια σειρά από καιρό εκκρεμούντων αδειών ρουτίνας για το project της Ολυμπιάδας. Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, αποφασίσαμε προσωρινά να αναβάλουμε την απόφαση να θέσουμε τις εγκαταστάσεις στη Χαλκιδική σε καθεστώς συντήρησης». Ο ίδιος κατέληξε: «Διατηρούμε το δικαίωμα να θέσουμε τις εγκαταστάσεις μας σε κατάσταση συντήρησης, αν ο διάλογος με το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος αποδειχθεί μη επιτυχής. Ταυτόχρονα, είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διαιτησίας που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από την ελληνική κυβέρνηση θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και αποτελεσματικά, προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων». Στο άκουσμα της είδησης, οι μεταλλωρύχοι που διαδήλωναν εκείνη την ώρα στο κέντρο της Αθήνας άρχισαν να πανηγυρίζουν. Σημειώνεται ότι συμφωνα με όσα αναφέρει η «Καθημερινή» ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό επικοινώνησε νωρίτερα τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για το θέμα, ενώ παράλληλα αναμενόταν να υπάρξει και γαλλική διαμεσολαβητική προσπάθεια από τον Εμμανουέλ Μακρόν. To μεσημέρι της Πέμπτης -πάντως- το Μαξίμου διέψευσε τη σχετική πληροφορία. «Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ουδέποτε είχε συνομιλία με τον Καναδό ομόλογό του Τζάστιν Τριντό, όπως αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα της «Καθημερινής»», ξεκαθαρίζει το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού με ανακοίνωσή του. «Θα ήταν ορθότερο τέτοιες πληροφορίες να διασταυρώνονται με το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού πριν τη δημοσίευσή τους», προσθέτει. Στο μεταξύ, όταν ολοκληρώθηκε η πορεία των εργαζομένων των μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας των εργαζομένων με τη διοίκηση της εταιρείας Eldorado Gold. Όπως δήλωσε το μέλος της διοίκησης του σωματείου εργαζομένων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», Γ. Χατζής, «η Eldorado ανακοίνωσε από τον Καναδά ότι παίρνει πίσω την απόφασή της για αναστολή των εργασιών. Αυτήν τη φορά κερδίσαμε». «Θα ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος με την ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του George Burns. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι θα είμαστε πάντα σε επαγρύπνηση για να συνεχιστεί αυτό το έργο που είναι για καλό όλων των Ελλήνων» πρόσθεσε ο κ. Χατζής. iefimerida

