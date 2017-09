Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Το iOS 11 είναι εδώ και πολλοί είναι οι χρήστες της Apple που το έχουν ήδη εγκαταστήσει σε iPhones και iPads.



Μία από τις νέες δυνατότητες του είναι το iPhone Control Center σε νέα μορφή. Εάν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές όπως Wi-Fi, Bluetooth…. Από την Apple αναφέρουν: «Στο iOS 11 όταν αλλάζετε τα κουμπιά Wi-Fi ή Bluetooth στο Κέντρο Ελέγχου, η συσκευή σας θα αποσυνδεθεί αμέσως». Αυτό είναι πολύ βολικό και πρακτικό, ωστόσο, δεν ισχύει.



Τόσο το Bluetooth, όσο και το Wi-Fi παραμένουν «ενεργά», με το βίντεο να το αποδεικνύει. Αν έχετε εγκαταστήσει το iOS 11, τσεκάρετε απλά το κινητό σας. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την εταιρεία.

