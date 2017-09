Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Ένα νέο ρομπότ λογισμικού ικανό για συνομιλία (chatbot) βοηθά τους ανθρώπους να προετοιμασθούν για το τέλος τους. Βοηθώντας τους να γράψουν τη διαθήκη τους, να προετοιμάσουν τα πρακτικά ζητήματα της κηδείας τους, αλλά και να προετοιμασθούν ψυχολογικά και πνευματικά για το μοιραίο.



Ο ψηφιακός βοηθός, που είναι δημιούργημα μηχανικών και γιατρών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστώνης, σύμφωνα με το New Scientist, θα δοκιμασθεί σε πολλούς ετοιμοθάνατους ανθρώπους μέσα στην επόμενη διετία. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Τίμοθι Μπίκμορ, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στο θάνατο, συχνά δεν έχουν την ευκαιρία ή δεν θέλουν να κάνουν με κάποιον άλλο άνθρωπο έγκαιρα αυτές τις σημαντικές συζητήσεις, ιδίως αν είναι άνθρωποι μοναχικοί και κοινωνικά απομονωμένοι. Και όταν το αποφασίζουν, μπορεί να είναι πια πολύ αργά. Το νέο «τσάτμποτ» με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιλήσει μέσω υπολογιστή ταμπλέτας (tablet), οπότε είναι πιο εύχρηστο για τον χρήστη.

Αρχικά δοκιμάσθηκε σε 44 άτομα άνω των 55 ετών, από τους οποίους οι μισοί είχαν χρόνια πάθηση. Μετά τη συνομιλία με το «μποτ», οι περισσότεροι δήλωσαν ότι ένιωθαν λιγότερο αγχωμένοι με το θάνατο και πιο έτοιμοι γι’ αυτόν. Η επόμενη δοκιμή, με επίσης θετικά αποτελέσματα, έγινε σε 364 ανθρώπους στους οποίους οι γιατροί έδιναν λιγότερο από ένα χρόνο ζωής. Ο ψηφιακός βοηθός μπορεί να μιλήσει με τον χρήστη για την υγεία του, τα φάρμακά του, τα συναισθήματά του, για τη θρησκεία και πολλά πρακτικά ζητήματα, ενώ μπορεί να τον καθοδηγήσει στο να κάνει προσευχή ή διαλογισμό. Η δημιουργία του «τσάτμποτ» βασίζεται στο σκεπτικό ότι όσο πιο γρήγορα κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με το πώς θέλει να πεθάνει και με το τι θα ήθελε να συμβεί μετά το θάνατό του (κηδεία, κληρονομιές, μεταθανάτια ζωή κ.α.), τόσο πιο εύκολο είναι για τους δικούς του ανθρώπους να ανταποκριθούν ανάλογα, αλλά και ο ίδιος να νιώθει πιο ήρεμος και χωρίς εκκρεμότητες.



Αντίθετα με άλλους ψηφιακούς βοηθούς (Alexa, Siri κ.α.), το νέο «τσάτμποτ» δεν είναι πλήρως αυτόνομο, αλλά συνομιλεί με τον χρήστη με βάση έτοιμα εκ των προτέρων «σενάρια», από τα οποία καλείται ένας άνθρωπος να επιλέξει με βάση τις προτιμήσεις του.

Αυτό γίνεται σκοπίμως, επειδή ορισμένα «τσάτμποτ» πρόσφατα κατηγορήθηκαν ότι ξεφεύγουν στις συνομιλίες τους σε μη αρμόζουσες συμπεριφορές. Οι δημιουργοί του νέου ψηφιακού βοηθού δεν ήθελαν να κατηγορηθούν για κάτι παρόμοιο, ιδίως όταν πρόκειται για το θάνατο ανθρώπων (π.χ. για προτροπή σε υποβοηθούμενη ιατρικώς αυτοκτονία). ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

