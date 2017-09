Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πολλαπλές συνέπειες στο εσωτερικό της κυβέρνησης φέρνει η πολιτική ντρίπλα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που ακολουθεί και η ΝΔ και αφήνει «γυμνό» τον ΣΥΡΙΖΑ σε περιπτώσεις διαφοροποίησης των ΑΝΕΛ. Όπως ακριβώς συνέβη με την τροπολογία για την Τουρκική Ένωση Θράκης, την οποία υποχρεώθηκε να αποσύρει κακήν-κακώς ο υπουργός Δικαιοσύνης. Στην ουσία, η κυβέρνηση χάνει τη δεδηλωμένη, αφού η αντιπολίτευση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται εφεξής να τη σώσει ακόμη και σε νομοσχέδια με τα οποία συμφωνεί. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί, όπως είναι λογικό, αμηχανία στο Μαξίμου και αναταραχή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς φουντώνει τους φόβους για την κυβερνητική συνοχή, ενώ ούτως ή άλλως υποβόσκει δυσαρέσκεια για τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ.

Ενδεικτική είναι η χθεσινή αποστροφή του Σάκη Παπαδόπουλου, από το βήμα της Βουλής: «Ο Πάνος Καμμένος είπε ότι «θα πάμε μαζί για να δώσουμε τη μάχη του έργου που κάνουμε στις επόμενες εκλογές». Με τέτοια τερτίπια, δεν πάει πολύ. Και νομίζω ότι αυτή η προειδοποίηση πρέπει να απευθυνθεί. Οι καθαρές κουβέντες κάνουν και τους καθαρούς φίλους» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων επιβεβαίωσε εμμέσως και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, αν και κατηγόρησε ΝΔ και ΔΗΣΥ για υποκριτική στάση. «Η κυβερνητική συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει τον χαρακτήρα της απόλυτης ιδεολογικής σύγκλισης. Σε μία σειρά από ζητήματα υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές. Η κυβερνητική αυτή συνεργασία έχει έναν κύριο σκοπό. Να οδηγήσει τη χώρα έξω από τα μνημόνια και την επιτροπεία τον Αύγουστο του 2018 και να βοηθήσει, έτσι ώστε να μπουν τα θεμέλια για μία βιώσιμη ανάπτυξη από την περίοδο εκείνη και μετά», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το βαρύ κλίμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο αποτυπώνεται και στη χθεσινή «εσωτερική» σύσκεψη των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας για το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ». Περίπου 50 βουλευτές «ανέκριναν» τον Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον έφεραν σε αρκετά δύσκολη θέση ως προς τις πράξεις και τις παραλείψεις του. in

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 21st, 2017 at 12:25 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.