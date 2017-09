Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 2 άτομα 500 γραμμ. φύλλο κρούστας Για τη γέμιση

500 γραμμ. μανιτάρια πλευρώτους, καθαρισμένα και κομμένα σε κομμάτια

400 γραμμ. μανιτάρια λευκά, καθαρισμένα και κομμένα στη μέση

100 γραμμ. μπέικον

2 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

1 μέτρια μελιτζάνα, ψιλοκομμένη

Αλάτι

πιπέρι

Ελαιόλαδο Εκτέλεση Σοτάρετε τα μανιτάρια σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε λίγο λάδι. Αλατοπιπερώστε. Σε ένα άλλο τηγάνι, σοτάρετε το μπέικον με τη μελιτζάνα και προσθέστε τα στα μανιτάρια, μαζί με τον μαϊντανό. Αφήστε το μείγμα να κρυώσει. Απλώστε πάνω στο τραπέζι τα φύλλα κρούστας, λαδώνοντάς τα ελαφρά ανά τέσσερα, και με τη βοήθεια ενός πιάτου του γλυκού, κόψτε τα σε σχήμα δίσκου. Βάλτε στο κέντρο κάθε δίσκου από μια κουταλιά γέμιση και κλείστε το φύλλο όπως ένα πουγκί και στερεώστε το με οδοντογλυφίδες. Ψήστε τα πουγκιά σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC. Σερβίρετε τα πουγκιά σε πιάτα πασπαλισμένα με ψιλοκομμένο μαϊντανό. newsbeast loading…

