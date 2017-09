Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συλλυπητήρια μηνύματα Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών, ο πρώην βουλευτής Καστοριάς Κωνσταντίνος Σημαιοφορίδης. Ο Κ. Σημαιοφορίδης γεννήθηκε το 1931 στην Πεντάβρυσο Καστοριάς, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επί πολλά έτη υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Διετέλεσε δήμαρχος Καστοριάς, ενώ το 1981 για πρώτη φορά εξελέγη βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ. Πολιτικός με μακρά κοινοβουλευτική θητεία, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ στην κυβέρνηση του Κωσταντίνου Μητσοτάκη διετέλεσε υπουργός πάρα τω πρωθυπουργό. Πριν από ένα μήνα δώρισε στον δήμο Καστοριάς όλη την προσωπική συλλογή βιβλίων του, που ανέρχεται σε 20.000 τόμους.

Ήταν παντρεμένος και έχει ένα γιο και μία κόρη. Η κηδεία του έγινε σήμερα (Πέμπτη) στον Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ένας ευπατρίδης της πολιτικής Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για την απώλεια του Κωνσταντίνου Σημαιοφορίδη, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ένας ευπατρίδης της πολιτικής, ο Κωνσταντίνος Σημαιοφορίδης, έφυγε από κοντά μας. Σεμνός, πράος και ευγενής, υπηρέτησε με ήθος και βούληση προσφοράς, την εκπαίδευση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή. Ως Υπουργός της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, γενικός διευθυντής του Κόμματος, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με μακρά παρουσία στο Κοινοβούλιο, τίμησε το δημόσιο βίο και προσέφερε πολλά στην πατρίδα και την παράταξή μας. Είχα την τιμή να με τιμά με τη φιλία του και να δώσουμε μαζί μάχες για κοινές αρχές και αξίες. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω στην οικογένειά του τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου για την απώλειά του».

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης: «Εκφράζω τη λύπη μου για το θάνατο του πρώην βουλευτή Καστοριάς και υπουργού Κωνσταντίνου Σημαιοφορίδη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε την Καστοριά, τιμώντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του.

Στην οικογένεια και στους δικούς τους ανθρώπους, εκφράζω τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά μου» .

