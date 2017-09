Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Ο «εγκέφαλος» πίσω από τον τεχνολογικό κολοσσό Microsoft και εμπνευστής των Windows Μπιλ Γκέιτς ζήτησε… συγνώμη που δημιούργησε τον ενοχλητικό συνδυασμό που επέλεξε να χρησιμοποιήσει για να συνδέεται ο χρήστης στον υπολογιστή του.



Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, όπως αναφέρει το CNN, παραδέχτηκε την Τετάρτη ότι ο συνδυασμός των πλήκτρων Control-Alt-Delete, που αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να συνδεθεί ο χρήστης στα Windows, είναι όντως περίεργος. «Αν θα μπορούσα να κάνω έστω και μία μικρή προσαρμογή, θα έφτιαχνα μόνο ένα πλήκτρο για τη συγκεκριμένη λειτουργία» είπε ο Γκέιτς, την Τετάρτη στο Παγκόσμιο Φόρουμ Επιχειρηματικότητας στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, αυτή είναι μία εξομολόγηση που έχει κάνει και στο παρελθόν. Το 2013, είχε κατηγορήσει της IBM για το ίδιο ακριβώς θέμα. «Θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει ένα μόνο πλήκτρο. Αλλά ο άνθρωπος που σχεδίασε το πληκτρολόγιο της IBM, δεν ήθελε να μας δώσει αυτό το ένα πλήκτρο» είχε πει τότε σε μία εκδήλωση του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.



Αντίθετα, στους υπολογιστές Mac της Apple, τα πράγματα είναι πιο απλά καθώς ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με ένα μόνο, όχι 3, πλήκτρα. Ο συνδυασμός Control-Alt-Delete είναι ο ίδιος που χρησιμοποιείται και για να κλείσει ο υπολογιστής όταν κολλάει. iefimerida loading…

