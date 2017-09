Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λύση σε πολλούς ιδιοκτήτες διαμερισμάτων έρχεται να δώσει νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, αφού η αυτονόμηση από την κεντρική θέρμανση μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει απόφαση της γενικής συνέλευσης. Συγκεκριμένα σε διάταξη που υπάρχει στο νομοσχέδιο «Έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος» ορίζει ότι όποιοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων θέλουν να αυτονομηθούν από την κεντρική θέρμανση μπορούν να το κάνουν με συγκεκριμένες διαδικασίες. Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να βάλουν αυτόνομη θέρμανση: Θα συμμετέχουν μόνο σε έκτακτες δαπάνες για τη συντήρηση του κεντρικού καυστήρα.

Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση πάρει αρνητική απόφαση τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να αυτονομηθεί με δική του δαπάνη.

Αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη και την επιμέλεια της αποσύνδεσης.

Πρέπει να μονώσει τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που περνούν από το διαμέρισμά του, χωρίς να θίγει τη θέρμανση των υπολοίπων.

Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος χρειάζεται πολεοδομική άδεια και ο εξοπλισμός μπαίνει σε χώρο που ανήκει στην ιδιοκτησία του.

Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, την αποσύνδεση, τον τρόπο που θα περάσουν οι σωλήνες, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και πόσο χρόνο θα διαρκέσουν.

Απαλλάσσεται από το σύνολο των δαπανών καυσίμου κεντρικής θέρμανσης, αλλά πληρώνει για τη συντήρηση του κεντρικού συστήματος και για την ενδεχόμενη αντικατάστασή του. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και αναμένεται να πάρει ΦΕΚ σε 15 μέρες iefimerida

