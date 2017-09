Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε την πρόθεση της Ρωσίας να συνεχίσει να υποστηρίζει το Κοινό Ολοκληρωμένο Διεθνές Σχέδιο Δράσης -Joint Comprehensive Plan of Action, που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.



«Ο Λαβρόφ επιβεβαιώσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να υποστηρίζει σταθερά το Κοινό Ολοκληρωμένο Διεθνές Σχέδιο Δράσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών που αναρτήθηκε στην σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η συνάντηση των «έξι» -Ρωσία, Μεγάλη Βρετανία, Κίνα, ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία, με το Ιράν πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επισημαίνεται ότι στην συνάντηση συζητήθηκε η τελευταία εισήγηση του επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Πυρηνικής Ενέργειας (IAEA- International Atomic Energy Agency) Γιούκια Αμάνο, στην οποία επιβεβαιώνει ότι το Ιράν έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις, τις οποίες προβλέπει η συμφωνία. ΑΠΕ loading…

