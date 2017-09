Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Η Nissan, κατέκτησε ένα ακόμα ορόσημο στην ιστορία της, φτάνοντας τα 150 εκατομμύρια παραχθέντα οχήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ίδρυσή της το 1933 μέχρι και το 2006, η ιαπωνική μάρκα κατασκεύασε τα πρώτα 100 εκατομμύρια οχήματα, ενώ στα επόμενα 11 χρόνια είχε καταφέρει να κατασκευάσει επιπλέον 50 εκατομμύρια.



Η Nissan θεωρεί αυτό το επίτευγμα ως αποτέλεσμα της συνεχούς υποστήριξης των μετόχων της, σε παγκόσμιο επίπεδο, για 84 συναπτά έτη, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των αντιπροσώπων, των προμηθευτών και των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και των πολυάριθμων πελατών που έχουν επιλέξει τα αυτοκίνητα που η ίδια παράγει. Όταν η εταιρία έφτασε το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων οχημάτων το 2006, το 76,5% του συνόλου των οχημάτων είχε παραχθεί στην Ιαπωνία. Ο χαρακτήρας «εντοπιότητας» της παραγωγής επιταχύνθηκε τα τελευταία 11 χρόνια. Συγκεκριμένα από το 2006 έως και σήμερα, το 76,5% των 50 εκατομμυρίων οχημάτων που κατασκεύασε η Nissan, πραγματοποιήθηκε εκτός Ιαπωνίας, με το 13% εξ αυτών να έχουν κατασκευαστεί στην Ευρώπη.



Στην Ευρώπη, η φίρμα κατασκευάζει αυτοκίνητα στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ πριν από 10 χρόνια ξεκίνησε την παραγωγή στο εργοστάσιο της Αγίας Πετρούπολης στην Ρωσία. Η συνολική παραγωγή σε αυτές τις χώρες, έχει ξεπεράσει τα 13 εκατομμύρια οχήματα. newsbeast loading…

