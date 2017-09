Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Ανανέωση για τα SUV της Nissan, τα Qashqai και X-Trail, με μικρές μεν αλλά ουσιαστικές δε αισθητικής φύσης αλλαγές και αναβάθμιση του εξοπλισμού τους.



Στο ιδιαίτερα επιτυχημένο Qashqai δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ηχομόνωση και την αεροδυναμική του, προκειμένου να μειωθεί και το επίπεδο θορύβου στο εσωτερικό του. Παράλληλα έχουν γίνει βελτιώσεις τόσο στο σύστημα διεύθυνσης όσο και στην ανάρτηση, με στόχο τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς, των χαρακτηριστικών κύλισης αλλά και της άνεσης. Ταυτόχρονα έχουν εμπλουτιστεί τα συστήματα υποβοήθησης, καθώς το Nissan Intelligent Mobility πέρα από τις ήδη καθιερωμένες λειτουργίες του περιλαμβάνει πλέον ένα αναβαθμισμένο σύστημα προειδοποίησης τυφλού σημείου (Blind Spot Warning) που μπορεί να αναγνωρίσει και διερχόμενους πεζούς καθώς και το ημιαυτόνομο σύστημα οδήγησης ProPILOT. Αισθητικά το ανανεωμένο Qashqai διαθέτει διαφορετική μάσκα και καπό, καινούργιο εμπρός προφυλακτήρα μπροστά, νέους προβολείς που μπορούν να είναι και φουλ LED, καθώς και νέας σχεδίασης ζάντες αλουμινίου. Στο εσωτερικό η εικόνα είναι πιο premium χάρη στη χρήση πιο ποιοτικών υλικών, το τιμόνι είναι ανασχεδιασμένο με τρεις ακτίνες και πιο παχιά στεφάνη, ενώ βελτιωμένα και πιο άνετα είναι και τα εμπρός καθίσματα. Άξιο λόγου και αναφοράς και το ηχοσύστημα BOSE Premium με τα 8 ηχεία. Οι κινητήρες βενζίνης του ανανεωμένου Qashqai είναι οι τετρακύλινδροι των 1.200 και 1.600 κυβικών με 115 και 163 ίππους αντίστοιχα, ενώ οι δύο diesel είναι οι πολύ καλοί 1.5 και 1.6 dCi με 110 και 130 ίππους αντίστοιχα. Ο τελευταίος είναι και ο μόνος που συνδυάζεται με τετρακίνηση ή με αυτόματο κιβώτιο CVT, που διατίθεται και με το βασικό βενζινοκινητήρα. Το ανανεωμένο Nissan Qashqai ξεκινά από 19.190 ευρώ ως 1.2Τ και από 21.790, με δωρεάν το μεταλλικό χρώμα, με τον 1.5 dCi.



Ανανέωση και για το X-Trail Οι τιμές του ανανεωμένου X-Trail θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ και εδώ το εσωτερικό είναι ανανεωμένο με νέες επενδύσεις, βελτιωμένο φινίρισμα, καινούργιο τιμόνι, ηχοσύστημα BOSE, 3 διαφορετικές από πλευράς χρώματος δερμάτινες επενδύσεις. Φυσικά υπάρχει και πάλι η δυνατότητα διαμόρφωσης με 3 συνολικά σειρές καθισμάτων με θέσεις για συνολικά 7. Αναβαθμισμένα είναι και τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, ενώ εξωτερικά έχουν αλλάξει η μάσκα, οι προβολείς μαζί με αυτούς της ομίχλης και ο πίσω προφυλακτήρας. Για τις εκδόσεις με τεχνολογία LED, υπάρχει πλέον και το Σύστημα Προσαρμοσμένου Φωτισμού (AFS), ενώ η 5η πόρτα μπορεί να ανοίγει ηλεκτρικά με την κίνηση του ποδιού. Στη γκάμα των κινητήρων προστέθηκε ένα νέος diesel 2.000 κυβικών και 177 ίππων που συνδυάζεται τόσο με τετρακίνηση όσο και με το αυτόματο κιβώτιο CVT. Φυσικά εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι τόσο ο 1.6 dCi των 130 ίππων, όσο και το σύνολο βενζίνης των 1.600 κυβικών και των 163 ίππων. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 21st, 2017 at 14:49 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.