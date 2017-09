Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με χαρά και συγκίνηση υποδέχτηκαν οι φιλέορτοι και φιλάγιοι πιστοί την Τίμια Κάρα της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελένης, της εκ Σινώπης του Πόντου, στην Κιβωτό Γρεβενών, την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017. Με τη συμμετοχή πολλών ιερέων της τοπικής Μητροπόλεως, Δημοτικών και Κοινοτικών αρχόντων, αγημάτων Ποντιακών Σωματείων και πλήθους ευλαβών προσκυνητών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ υποδέχτηκε την Κάρα της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελένης που έφερε στην Κιβωτό, με τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, ο Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Πέτικας, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Θεσσαλονίκης, όπου αυτή φυλάσσεται. Στη συνέχεια, κλήρος και λαός, από την είσοδο του χωριού όπου έγινε η υποδοχή, κατευθύνθηκαν εν πομπή προς τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κιβωτού, όπου η Τίμια Κάρα τέθηκε προς προσκύνηση. Τελέστηκε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Δαβίδ και ακολούθησε Ιερά Αγρυπνία μέσα σε κλίμα κατανύξεως και ευλαβείας. Ο Σεβασμιώτατος μιλώντας προς τους πιστούς, αναφέρθηκε στον βίο της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελένης της Σινωπίτιδος, η οποία σε ηλικία μόλις 15 ετών, μαρτύρησε για την αγάπη της προς τον Χριστό, και προέτρεψε όλους, μικρούς και μεγάλους, να αγαπήσουμε το Χριστό και την πατρίδα μας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας διδαχτούμε κι εμείς και ας παραδειγματιστούμε στη ζωή μας από τα παραδείγματα των Αγίων και από τη ζωή των Αγίων και ας παρηγορηθούμε και ας ευχηθούμε να δώσει ο Θεός, όχι μόνο η νεολαία μας, αλλά κυρίως εμείς πρώτα, οι μεγάλοι, να μείνουμε πιστοί στην παράδοση των προγόνων μας, να μείνουμε πιστοί στα ιερά και όσια του Γένους και της Φυλής μας που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι η πίστη στον Χριστό και η αγάπη προς την πατρίδα…. Να μεταφυτεύσουμε στα νέα τα παιδιά, αυτή την αγάπη προς τον Χριστό και την αγάπη προς την πατρίδα που δυστυχώς κλονίζεται κι αρχίζει και εκλείπει… Οι Άγιοι της εκκλησίας μας και κυρίως οι μάρτυρες με το μαρτύριό τους, με το αίμα τους, μας ανοίγουν δρόμους και για την δική μας πνευματική απελευθέρωση από τη δουλεία της καλοπέρασης, της βόλεψης, της επανάπαυσης, της κάθε είδους ευκολίας, που πραγματικά μας ταλανίζουν και μας τυραννούν και μας καταδυναστεύουν.» Στο τέλος του Πανηγυρικού Εσπερινού και της Αγρυπνίας, προσφέρθηκε πλούσιο κέρασμα σε όλους τους παρευρισκομένους. Το απόγευμα της Τρίτης 19 Σεπτεμβρίου 2017, μετά τον Εσπερινό και την Παράκληση της Αγίας Ελένης της Σινωπίτιδος, με εμφανή συγκίνηση, οι πιστοί αποχαιρέτησαν την Τίμια Κάρα της Αγίας, η οποία αναχώρησε και πάλι για τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης Θεσσαλονίκης. Δείτε εικόνες:





























