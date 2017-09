Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την κακή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα υπηρεσιακά οχήματα των αστυνομικών υπηρεσιών Ρεθύμνου, επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, σε επιστολή της προς τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα. Στην επιστολή τους οι αστυνομικοί υπάλληλοι υπενθυμίζουν ότι «η τελευταία φορά που οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στο Ρέθυμνο προμηθεύτηκαν νέα συμβατικά οχήματα ήταν το 2009. Αρκετά δε, από τα οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα είναι σε τέτοιο βαθμό καταπονημένα που όσες συντηρήσεις και αν γίνουν δεν τα καθιστούν ασφαλή» και καλούν το υπουργείο να τους ενημερώσει για τον προγραμματισμό που αφορά την αντικατάσταση και προμήθεια νέων οχημάτων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, αρχιφύλακας Νίκος Μαλλιαρός έκανε λόγο για ελάχιστα λειτουργικά και ασφαλή οχήματα, ενώ αναφέρθηκε και «στην πρόχειρη και σε ακαθόριστους χρόνους συντήρηση – λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, αλλά και της γραφειοκρατίας». «Η κατάσταση που επικρατεί δημιουργεί ανασφάλεια στους αστυνομικούς που οδηγούν οχήματα υψηλής επικινδυνότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εργασία τους και την υπηρεσία τους» δήλωσε χαρακτηριστικά, παραθέτοντας συγκεκριμένο περιστατικό, κατά το οποίο, λόγω βλάβης στο σύστημα διεύθυνσης, όχημα παρεκτράπη της πορείας του. in

