Σεπτέμβριος 21st, 2017

Για μια ταραχώδη περίοδο θα πρέπει να προετοιμάζεται η Ελλάδα από τον Οκτώβριο -όταν και θα ξεκινήσει η τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος- καθώς οι αγορές έχουν ήδη αρχίσει να… αγχώνονται ενώ παράλληλα παραμένει το θέμα που έβαλε στο τραπέζι το ΔΝΤ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.



Και όλα αυτά, την ώρα που οι ελληνικές τράπεζες – όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times – ετοιμάζονται να παρουσιάσουν σχέδια στα διοικητικά του συμβούλια για την αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων» μέσα στον επόμενο μήνα. Διεθνή οικονομικά δίκτυα υπογραμμίζουν, παράλληλα, ότι μια μακρόσυρτη διαπραγμάτευση θα κάνει κακό στην χώρα και θα «μπλοκάρει» την οικονομική της ανάκαμψη. Έρχεται σχέδιο για τα «κόκκινα δάνεια» Δημοσιεύματα μεγάλων οικονομικών πρακτορείων και εφημερίδων δείχνουν ότι οι επενδυτές εμφανίζονται ήδη απαισιόδοξοι ενώ οι αγορές κλυδωνίζονται… Η βρετανική οικονομική εφημερίδα Financial Times, που επικαλείται τραπεζικές πηγές, αναφέρει ότι τα νέα σχέδια των τραπεζών έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στους στόχους του 2018-2019. Αυτή η εξέλιξη, όπως αναφέρουν οι Financial Times, αυξάνει το αρνητικό συναίσθημα που έχει ήδη αρχίσει να «γεννιέται» γύρω από τις ελληνικές τράπεζες κυρίως λόγω της διαφωνίας μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και των Ευρωπαίων δανειστών. Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι στήνεται ένα σκηνικό δύσκολων διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της τρίτης αξιολόγησης. Η βρετανική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι την περασμένη Πέμπτη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΝΤ Τζέρι Ράις δήλωσε ότι το Ταμείο πιθανώς να απαιτήσει τη λήψη νέων μέτρων για την επόμενη χρονιά. Εσπευσε δε να διευκρινίσει ότι τα προγράμματα εξελίσσονται και οι συνθήκες αλλάζουν. «Τον Ιούλιο το ΔΝΤ είχε υπολογίσει ότι οι δανειστές της Ελλάδας θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 δισ. έξτρα χρηματοδότηση, εγείροντας με αυτό τον τρόπο το ενδεχόμενο μιας νέας αναχρηματοδότησης» γράφει η βρετανική εφημερίδα, που παράλληλα τονίζει ότι αυτή η ανασφάλεια έχει κάνει τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών να κατρακυλούν. Bloomberg: «Ηρθε η ώρα της αξιολόγησης του προγράμματος στην Ελλάδα και οι αγορές είναι επιφυλακτικές και πάλι» Οσο πλησιάζει η ώρα της τρίτης αξιολόγησης τόσο πιο έντονα εγείρονται τα ερωτηματικά για το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να σταθεί στα πόδια της μετά το τέλος του προγράμματος, επισημαίνει το πρακτορείο Bloomberg.

Σε εκτενές δημοσίευμα με τίτλο «ήρθε η ώρα της αξιολόγησης του προγράμματος στην Ελλάδα και οι αγορές είναι επιφυλακτικές και πάλι» το διεθνές πρακτορείο σημειώνει ότι το έγκαιρο κλείσιμο της αξιολόγησης είναι κομβικής σημασίας για τους επενδυτές και την πορεία της χώρας.



Οπως αναφέρει, παρά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ότι η αξιολόγηση, θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο οι ανησυχίες ότι και αυτή η αξιολόγηση, όπως και οι δύο προηγούμενες, θα «τραβήξει» μέχρι το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο, έχει προκαλέσει ένα νέο κύκλο πιέσεων στην αγορά. «Η αγορά έχει ξεμείνει από καταλύτες και η έλευση της τρίτης αξιολόγησης έχει αναζωπυρώσει αντανακλαστικά αβεβαιότητας, ιδιαίτερα στις μετοχές», αναφέρει ο Θανάσης Δρογώσης, της Pantelakis Securities. Κομβικής σημασίας το χρονοδιάγραμμα Με δηλώσεις του στο πρακτορείο, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, εκτιμά ότι «η κυβέρνηση φαίνεται πρόθυμη να προχωρήσει με την τρίτη αξιολόγηση χωρίς τις καθυστερήσεις του παρελθόντος» και προσθέτει ότι η ελληνική οικονομία είναι σε ήπια τροχιά ανάκαμψης, «βοηθούμενη από ένα καλό έτος για τον τουρισμό και άλλες τέτοιες αυξήσεις στην εξωτερική ζήτηση». Οι αγορές είναι λιγότερο αισιόδοξες. Η αξιολόγηση επισήμως ξεκινάει στα μέσα Οκτωβρίου και ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ελλάδα σκοπεύει να ολοκληρώσει την αναγκαία οικονομική αναδιοργάνωση μέχρι το Νοέμβριο. Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο πιθανές εκβάσεις. Αξιωματούχοι από την κυβέρνηση και από τους πιστωτές, υποστηρίζουν πως σκοπός είναι να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση μέχρι το τέλος του χρόνου, κάτι που θα προσέφερε στη χώρα το χρόνο για να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια στην αγορά και θα άνοιγε το δρόμο για επιτυχημένη έξοδο από το πρόγραμμα. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης μέχρι το τέλος της χρονιάς ή ακόμη και τους πρώτους μήνες της επόμενης, θα βοηθούσε την Ελλάδα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών που της είναι απαραίτητη. Παρατεταμένες διαπραγματεύσεις θα μπλοκάρουν τις προσπάθειες για έξοδο από το πρόγραμμα Παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, από την άλλη, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να παρεμποδίσουν τις προσπάθειες της χώρας να βγει από το πρόγραμμα το επόμενο καλοκαίρι και να χρηματοδοτήσει τον εαυτό της. «Οι επενδύσεις βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο και ως εκ τούτου, η Ελλάδα αναπτύσσεται πολύ βραδύτερα από ό,τι θα έπρεπε και στην πραγματικότητα, με πιο βραδύ ρυθμό από ό,τι πολλοί από τους εταίρους της στην ευρωζώνη», τόνισε ο Ν. Βέττας. Σημειώνεται ότι οι ελληνικές επενδύσεις ήταν στάσιμες το 2016 και μειώθηκαν στα δύο πρώτα τρίμηνα της χρήσης. iefimerida loading…

