Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δίπλωμα «τέλος» για τους οδηγούς που συνελήφθησαν μία φορά να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ και συλλαμβάνονται εκ νέου. Αυτό προβλέπουν οι διατάξεις που προωθούνται από το υπουργείο Δικαιοςύνης, όπως τις παρουσίασε ο Σταύρος Κοντονής στις μητέρες που έχουν έχουν χάσει τα παιδιά τους από τροχαία. Στόχος του υπουργείου η αυστηροποίηση του πλέγματος των κυρώσεων για τους μεθυσμένους οδηγούς, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο εξωτερικό. Κατ’αρχή, το δίπλωμα θα αφαιρείται για μακρύ διάστημα, ίσως και χρόνια, στην περίπτωση που κάποιος συλληφθεί μία φορά. Εάν επαναλάβει οποιαδήποτε παράβαση του ΚΟΚ εκ νέου έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, θα προβλέπεται η αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης του δια βίου. Επιπλέον, όπως είπε ο κ. Κοντονής στις μητέρες που τον επισκέφθηκαν, ήδη προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την επίταση των ποινών στις περιπτώσεις εγκατάλειψης θυμάτων από ασυνείδητους οδηγούς, ενώ βρίσκεται σε επαφή με τα συναρμόδια Υπουργεία για την επανεξέταση των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στον ΚΟΚ. iefimerida

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 21st, 2017 at 10:47 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.