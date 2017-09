Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Απαραίτητος κρίνεται από τους ειδικούς επιστήμονες, μετά την ηλικία των 50 ετών, ο προσυμπτωματικός έλεγχος, του προστάτη, ο οποίος συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και στην καλύτερη έκβαση της θεραπείας. Σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό, ο πρώτος έλεγχος του προστάτη πρέπει να γίνεται στην ηλικία των 40 έως 45 ετών. «Όταν ο όγκος ανιχνεύεται σε πρώιμα στάδια, θεραπεύεται πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά» τόνισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ), Ηρακλής Πούλιας, σημειώνοντας πως «η πρόληψη αποτελεί ζωτική παράμετρο στην αντιμετώπιση των παθήσεων του προστάτη. Στα πρώτα στάδια ο όγκος αναπτύσσεται μέσα στον αδένα και συνήθως δεν εμφανίζει συμπτώματα που να υποδεικνύουν την παρουσία του». Με σύνθημα «Μετά τα 50, φρόντισε τον προστάτη σου», η ΕΟΕ διοργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του προστάτη, από τις 25 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιείται δωρεάν προσυμπτωματικός έλεγχος για τη νόσο, με την εξέταση του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA). Για τη δωρεάν εξέταση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 210 3413400. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη είναι η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, η παχυσαρκία και η παρουσία συγκεκριμένων γονιδίων. Η ηλικία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Κάτω από την ηλικία των 40 ετών, ένας άνδρας αντιμετωπίζει 1 στις 10.000 πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο του προστάτη. Στις ηλικίες 40 έως 59 ετών, η πιθανότητα αυξάνεται σημαντικά (1 στις 100), για να φτάσει τη 1 στις 8 στην ηλικιακή ομάδα 60 έως 79 ετών. «Ένας στους επτά άνδρες θα νοσήσει από καρκίνο του προστάτη στη διάρκεια της ζωής του» ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, εξηγώντας ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι η πιο θανατηφόρος μορφή κακοήθους νόσου σε άνδρες άνω των 50 ετών και ξεπερνά σε συχνότητα εμφάνισης τον καρκίνο του πνεύμονα και του παχέος εντέρου. iefimerida

