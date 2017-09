Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Προειδοποιήσεις για τη δημιουργία νέων προσφυγικών διαδρομών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, απευθύνει ο Αυστριακός υπουργός ΄Αμυνας Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος που ηγείται του αυστριακού κυβερνητικού συνασπισμού με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, σε σημερινή συνέντευξή του στην Die Welt. Ταυτόχρονα, ο Ντοσκότσιλ, ισχυρίζεται πως η αποκαλούμενη Διαδρομή των Βαλκανίων δεν έχει κλείσει πλήρως. «Διαπιστώνουμε ότι τελευταία δημιουργούνται στα Βαλκάνια νέες διαδρομές από διακινητές, αφότου η Ουγγαρία και η “Μακεδονία” έχουν εντείνει την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης», αναφέρει.



«Παρατηρούμε ότι πολλοί πρόσφυγες, οι οποίοι έρχονται σήμερα για παράδειγμα από την Ελλάδα και τη Σερβία, προσπαθούν πρόσφατα να περάσουν προς τα βόρεια μέσω διαδρομής από τη Σλοβακία, διασχίζοντας προηγουμένως Βουλγαρία και Ρουμανία. Και για τον λόγο αυτό αστυνομία και στρατός στην Αυστρία έχουν αρχίσει να διενεργούν συγκαλυμμένους ελέγχους στην ενδοχώρα στα σύνορα με την Σλοβακία», προσθέτει. Σύμφωνα με τον Αυστριακό υπουργό Άμυνας, «η Διαδρομή των Βαλκανίων ακόμη δεν έχει κλείσει πλήρως» και από αυτή έχουν έλθει εφέτος στην Αυστρία οι 8.000 από το σύνολο των 12.000 αιτούντων άσυλο. Ο ίδιος ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νέες συγκεκριμένες προτάσεις για το κλείσιμο της Διαδρομής της Μεσογείου, τονίζοντας χαρακτηριστικά «χρειαζόμαστε επιτέλους βιώσιμες λύσεις», και αναφέροντας ότι σε κέντρα διαδικασίας ασύλου που θα εγκατασταθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, Ευρωπαίοι υπάλληλοι θα αποφασίζουν για τις αιτήσεις ασύλου. Κατά την άποψή του, η φύλαξη αυτών των κέντρων, για παράδειγμα στο Νίγηρα ή στο Μαλί θα είναι «ευρωπαϊκό καθήκον» και καλά εκπαιδευμένοι στρατιώτες από την ΕΕ θα μπορούσαν να προστατεύουν στρατιωτικά αυτά τα κέντρα, όπως επίσης θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν και να λειτουργούν την υποδομή αυτών των κέντρων, «φυσικά σε στενή συνεννόηση με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την ΄Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες». Στη συνέντευξή του ο Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ σημειώνει πως η νέα αυστριακή κυβέρνηση που θα προκύψει από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου, θα εξετάσει εκ νέου και θα επανεκτιμήσει το ετήσιο ανώτατο όριο των 35.000 προσφύγων που είχε τεθεί από την νυν κυβέρνηση συνασπισμού Σοσιαλδημοκρατών και Λαϊκού Κόμματος ενόψει του υψηλού αριθμού προσφύγων που είχε υποδεχθεί η Αυστρία το 2015.



Σημειώνεται πως εντύπωση είχε προκαλέσει η σχεδόν πλήρης ταύτιση απόψεων στα ζητήματα προσφύγων και μεταναστών, του Σοσιαλδημοκράτη υπουργού Άμυνας με τον γνωστό για την «σκληρή» στάση του, υπουργό Εξωτερικών και νέο αρχηγό του συγκυβερνώντος με τους Σοσιαλδημοκράτες συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος Σεμπάστιαν Κουρτς, σε πρόσφατη κοινή συνέντευξη τους στην αυστριακή εφημερίδα Der Standard. Πολιτικοί παρατηρητές στη Βιέννη θεωρούν πως, σε περίπτωση που οι Σοσιαλδημοκράτες δεν αναδειχθούν πρώτο κόμμα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 15 ης Οκτωβρίου — και που, σύμφωνα με τον αρχηγό τους και σημερινό καγκελάριο Κρίστιαν Κερν θα πρέπει να περάσουν στην αντιπολίτευση — ο Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ θα είναι εκείνος που θα ηγηθεί του κόμματος και θα το οδηγήσει σε κυβέρνηση συνασπισμού υπό το Λαϊκό Κόμμα του Σεμπάστιαν Κουρτς που προηγείται σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις και το οποίο θα είναι πιθανότατα ο νικητής. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

