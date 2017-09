Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Να μην καταθέσουν οι Δήμοι τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Απάντησε, δηλαδή, αρνητικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο με εγκύκλιο, που απέστειλε τις προηγούμενες ημέρες σε όλους τους φορείς της γενικής κυβερνήσεως, στους οποίους υπάγονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το βασικό σκεπτικό της ΚΕΔΕ είναι ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε έκτακτες συνθήκες (όπως το 2015) αφού και ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιλάει για ανάπτυξη και έξοδο από τα μνημόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ που συνεδρίασε χθες, με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε να καλέσει τους δήμους -μέλη της ένωσης, να μην προβούν στην κατάθεση αυτή των χρημάτων τους. Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ «η απαίτηση για κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων της αυτοδιοίκησης και της μεταφοράς των κεφαλαίων των προθεσμιακών της καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας, χωρίς να προηγηθεί καμία συζήτηση σε θεσμικό επίπεδο, επιδεικνύει μια απροκάλυπτη αυταρχικότητα και μια έλλειψη δημοκρατικής ευαισθησίας και αντίληψης σχετικά με τη διακυβέρνηση της χώρας. Σε αυτή την αυθαίρετη και αντιδημοκρατική πρακτική δεν πρόκειται να υποκύψουμε» υπογραμμίζει στην απόφασή της. Επίσης θεωρεί ότι δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι για την εφαρμογή της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015 «με βάση τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού κ. Α.Τσίπρα από το βήμα της ΔΕΘ» ότι «η ελληνική οικονομία έχει πλέον ξεπεράσει τις συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας που αντιμετώπιζε το καλοκαίρι του 2015. Βρισκόμαστε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κ. πρωθυπουργού λίγο πριν την έξοδο από τα μνημόνια, το επενδυτικό κλίμα βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται και τα έσοδα του κράτους αυξάνονται. Αν ισχύουν τα παραπάνω συνάγουμε το ασφαλές συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται πλέον η «έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος». Αφού λοιπόν δεν υφίσταται η ανάγκη αυτή, θεωρούμε απαράδεκτη πράξη την επανενεργοποίηση της ΠΝΠ» επισημαίνει η ΚΕΔΕ στην απόφασή της, ζητώντας παράλληλα και την κατάργηση της συγκεκριμένης ΠΝΠ. «Αν όμως σημειώνει οι εξαγγελίες αυτές του πρωθυπουργού δεν ισχύουν, η ΚΕΔΕ είναι έτοιμη να συνομιλήσει υπεύθυνα και να επανακαθορίσει τη στάση της, προς το συμφέρον της χώρας και των πολιτών». Η ΚΕΔΕ τονίζει ακόμη ότι η δέσμευση αυτών των χρημάτων, που προορίζονται για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων και άλλων κρατικών δαπανών, θα έχει ως συνέπεια να αυξηθούν περαιτέρω τα ληξιπρόσθεσμα. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, στην τοποθέτηση του επισήμανε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση βάλλεται συστηματικά από την κυβέρνηση: «Θέλουν να πάρουν και τα ασημικά μας. Τα ταμειακά μας διαθέσιμα προορίζονται για πληρωμές σε τρίτους, για τους εργαζόμενους και για έργα υποδομής προς όφελος των πολιτών. Οι δήμοι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν, μέσα από σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, τους συμφερότερους όρους στα επιτόκιά τους. Αν επιμένουν σε αυτή τους την απόφαση ας προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση που θα τους δίνει τη δυνατότητα να τα πάρουν, απευθείας από τις τράπεζες». Ο επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» Απόστολος Κοιμήσης σημείωσε ότι η ενέργεια αυτή της κυβέρνησης υποδηλώνει ότι «ή ετοιμάζεται για ηρωική έξοδο ή για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση έναντι της τρίτης αξιολόγησης, με ότι αυτό σημαίνει για το χρόνο ολοκλήρωσής της». «Δεν βλέπω τον λόγο γιατί η κυβέρνηση προβαίνει σ΄αυτή τη δέσμευση» τόνισε και ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αυτοδιοίκηση» Γιώργος Ιωακειμίδης. Ο επικεφαλής της «Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας» Δημήτρης Μπίρμπας, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση έχει στοχοποιήσει την αυτοδιοίκηση, επισήμανε ότι η χώρα τελεί υπό επιτροπεία και πρότεινε ο κάθε δήμος να πράξει ότι θεωρεί σωστό, επισημαίνοντας ότι το επιτόκιο που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υψηλότερο από εκείνο των άλλων τραπεζών. Τέλος, ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, σε γραπτή δήλωσή του, τονίζει ότι «τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων ανήκουν στους δημότες και όπως έπεσε στο κενό η προηγούμενη απόπειρα της κυβέρνησης να δεσμεύσει τα αποθεματικά των δήμων, έτσι θα συμβεί και τώρα. Η ιδιοκτησιακή αντίληψη της κυβέρνησης για τα ταμειακά διαθέσιμα της αυτοδιοίκησης και η ευκαιριακή αντιμετώπισή τους, βρίσκουν όλους τους δήμους ενωμένους και αποφασισμένους να αντιδράσουν». iefimerida

