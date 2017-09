Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18-09-2017 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. οικ.3617/Α325/01-09-2017 Κ.Υ.Α.(ΑΔΑ:ΩΞΦΘ465ΧΘΞ-Β30) που αφορά, νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα αρχική αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση: για χορήγηση βεβαίωσης καθορισμού στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, για χορήγηση έγκρισης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση για χορήγηση άδειας επισκευής, για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής και ανακατασκευής, αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης, έως τις 31-12-2017στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ.501.00 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2461350152, fax 2461350142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr , στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 2461350229, fax 2461350142 και e-mail xastaskon@apdhp-dm.gov.gr, στην κ. Ζήση Αθήνα στο τηλέφωνο 2461350229, fax 2461350142 και e-mail και στον δικτυακό τόπο του Τ.Α.Σ. Ν.Κοζάνης. TAS.apdhp-dm.gov.gr

