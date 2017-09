Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ερώτηση για την λειτουργία των σχολείων

Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς άκουσα ότι δεν υπάρχουν κενά προσωπικού στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών. Ερωτώ, σήμερα 20-9-2017 γιατί τα σχολεία δεν λειτουργούν με σταθερό κανονικό πρόγραμμα αλλά αλλάζουν πολλές φορές οι καθηγητές σ΄ένα σχολείο δημιουργώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία;

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού και Αθλητισμού

κ. Αντώνης Δασκαλόπουλος

