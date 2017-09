Σεπτέμβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ βαδίζει προς την τελική ευθεία επιβολής μιας αντιδραστικής τομής μεγατόνων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με το σχέδιο που παρουσίασε για το Λύκειο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νόμο που ψήφισε το καλοκαίρι. Πυρήνας του σχεδίου της κυβέρνησης για το Νέο Λύκειο είναι το αντιδραστικό πόρισμα Λιάκου. Προωθεί ένα βαθιά ταξικό αριστοκρατικό Λύκειο, προπαρασκευαστικό κέντρο για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ που όχι μόνο δεν καταργεί τις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια, όπως με επικοινωνιακά ψέματα προσπαθούσε η κυβέρνηση να καθησυχάσει την κοινωνία, αλλά πολλαπλασιάζει τους ταξικούς, εξεταστικούς μηχανισμούς. H απόκτηση του απολυτήριου Λυκείου για τους μαθητές θα προκύπτει από διπλές Πανελλαδικές εξετάσεις στη Γ΄ Λυκείου! Το περίφημο «Εθνικό Απολυτήριο» θα σημάνει το τη βίαιη έξοδο των 16χρονων παιδιών της εργαζόμενης πλειοψηφίας από το Λύκειο. Το Λύκειο που «οραματίζεται» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όχι μόνο δεν αναβαθμίζει το μορφωτικό και παιδαγωγικό του ρόλο, αλλά στην πράξη το ισοπεδώνει μορφωτικά και γνωστικά. Μειώνει στο ελάχιστο τα υποχρεωτικά μαθήματα, ομαδοποιεί με αντιεπιστημονικό τρόπο τα γνωστικά αντικείμενα εξοβελίζοντας από τα υποχρεωτικά μαθήματα επιστήμες όπως η Ιστορία ή η Φυσική, αλλά διατηρεί υποχρεωτικό μάθημα τα Θρησκευτικά! Στόχος του είναι οι μαθητές να μην αποκτούν γενική αντίληψη για τον κόσμο και την κοινωνία, να βγαίνουν ουσιαστικά αμόρφωτοι! Μια στενή «κατάρτιση» για να βγαίνει μαζικό φτηνό εργατικό δυναμικό, που η πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση θα κόβεται από ένα εξεταστικό κάτεργο. Έτσι το Λύκειο χαρακτηρίζεται από ένα αέναο κυνήγι ατομικών επιλογών των μαθητών προκειμένου να πετύχουν τον κατάλληλο συνδυασμό μαθημάτων για την πρόσβαση σε σχολές των ΑΕΙ ή απλά για να πάρουν ένα απολυτήριο χωρίς να διδάσκονται μαθήματα που αφορούν επιστημονικούς κλάδους της παραγωγής, οδηγεί εκτός των άλλων με μαθηματική ακρίβεια στην κατάργηση και συγχώνευση πάνω από το 1/3 των Λυκείων, ιδιαίτερα των μικρών και απομακρυσμένων. Το Λύκειο-έκτρωμα συνδέεται άρρηκτα με το νόμο για τα ΑΕΙ που ψήφισε η κυβέρνηση το καλοκαίρι. Εφαρμογή της ευρωενωσιακής συνθήκης της Μπολόνια που σημαίνει αποδόμηση των προπτυχιακών σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, πλήρη ευελιξία των σπουδών και των πτυχίων με βάση τις ανάγκες της αγοράς, νέο «σχέδιο Αθηνά» με συγχωνεύσεις τμημάτων και Πανεπιστήμιων Κόψιμο της κρατικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ που μοιραία οδηγούνται στο ξεπούλημα της περιουσίας τους, στο βαθύτερο εναγκαλισμό τους οικονομικά και μορφωτικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, με τη διαμόρφωση διετών ευέλικτων προπτυχιακών προγραμμάτων κατάρτισης με δίδακτρα, με γενίκευση των μεταπτυχιακών επ΄ αμοιβή προκειμένου να επιβιώσουν. Η μαζική στροφή στο σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μαθητείας είναι το μέλλον που επιφυλάσσει η κυβέρνηση για την πλειοψηφία των 16αρηδων. Όσο όμως και αν διατυμπανίζει η κυβέρνηση πως ενισχύει την επαγγελματική εκπαίδευση, στην πραγματικότητα οδηγεί τα ΕΠΑΛ σε συρρίκνωση, κλείνοντας ολιγομελή τμήματα τομείς και ειδικότητες, ενώ μετακινεί τους μαθητές σε άλλο σχολείο ή άλλη ειδικότητα, στερώντας τους το στοιχειώδες δικαίωμα να παρακολουθούν στο σχολείο τους το τομέα και την ειδικότητα που επιθυμούν, οδηγώντας τους με αυτό το τρόπο στην εγκατάλειψη του σχολείου. Όλα τα σφυριά της χτυπάνε στην ενίσχυση της μαθητείας και της κατάρτισης ενταγμένης στη «μη τυπική εκπαίδευση». Το νέο Λύκειο και όλες οι αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση που προωθεί η κυβέρνηση έχουν τη σφραγίδα του ΟΟΣΑ-Ε.Ε-ΣΕΒ και των μνημονιακών δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση συνδέονται άμεσα και με τις αντιδραστικές αλλαγές στην εργασία, το νέο οικονομικό, παραγωγικό μοντέλο της αιματηρής, ανταγωνιστικής ανάπτυξης με την προϋπόθεση της λεηλασίας των εργατικών – κοινωνικών δικαιωμάτων και του δημόσιου πλούτου. Πάμφθηνη και χωρίς δικαιώματα εργασία με 300 ευρώ, αμορφωσιά, «ευέλικτες καταρτίσεις», διαρκές κυνήγι των «προσόντων», αυτό είναι το όραμα του ΣΕΒ, της ΕΕ και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το νέο Λύκειο! Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-Ε.Ε-ΔΝΤ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ. Να μην ανεχτούμε στο 21ο αιώνα η παιδεία των παιδιών μας να γυρίσει χρόνια πίσω, ενώ μπορούν να έχουν ολόπλευρη μόρφωση. Να παλέψουμε για: Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο Γαβρόγλου για το «Νέο Λύκειο».

Να σταματήσει η υπονόμευση των ΕΠΑΛ και της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (κλείσιμο ολιγομελών τμημάτων, πρόωρος χαρακτηρισμός φοίτησης, μαθητεία).

Ριζική αύξηση της χρηματόδοτησης για την παιδεία προσανατολισμένη στις κοινωνικές ανάγκες. Σχολεία στον τόπο κατοικίας κάθε μαθητή. Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. 20 μαθητές ανά τάξη, 15 στην κατεύθυνση, 10 στα εργαστήρια. Δομές ενισχυτικής διδασκαλίας και ειδικής αγωγής αντίστοιχες με τις ανάγκες. Στήριξη της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων μέσα στον πρωινό κύκλο

Σχολείο που μορφώνει και απελευθερώνει τη νέα γενιά. Όχι στην τυποποιημένη και αποσπασματική γνώση, την παπαγαλία, τον εγκλωβισμό σε καταρτίσεις και δεξιότητες μιας χρήσης. Όχι στη διάχυση των γνωστικών αντικειμένων και την υποκατάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τυποποιημένες «δράσεις». Όχι στη μαθητεία-φτηνή εργασία.

Να μην ανεχθούμε η μισή ζωή- μισή δουλειά χωρίς δικαιώματα, να είναι το μέλλον των παιδιών μας.

Ενιαίο, δημόσιο, δωρεάν 12χρονο σχολείο με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς.

Ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. ΑΝΤΑΡΣΥΑ

