Σεπτέμβριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η διοίκηση του ΦΑΣ Πυρσός Γρεβενών ευχαριστεί δημόσια την οικογένεια Βασίλη και Σάντυ Λάζου για την οικονομική ενίσχυση προς το Σύλλογο για την αγορά αθλητικού υλικού.

Το ιστορικό μας Σωματείο αναγνωρίζει την διαχρονική προσφορά του Βασίλη Λάζου και των δικών του, που μας δείχνουν το δρόμο της ανιδιοτέλειας και την παθολογικής αγάπης προς την ομάδα, με πράξεις και ΟΧΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ.

Τους ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε οικογενειακή ευτυχία και συνεχή εκπλήρωση των ονείρων τους!!!!!!

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 20th, 2017 at 08:06 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.