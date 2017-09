Σεπτέμβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Είναι τόσο γευστικό που θα το τρώτε για μέρες, σαν μπέηκον! Υλικά

2,5 κιλά χοιρινό (όχι μπούτι) ολόκληρο το κομμάτι για ψητό στο φούρνο

2 σκελίδες σκόρδο

1/4 φλυτζανιού ελαιόλαδο

2-3 κλαδάκια φασκόμηλο

1 ταψάκι με καπάκι



Εκτέλεση Ανάψτε τον φούρνο στους 160 βαθμούς

Ανοίξτε το κομμάτι χοιρινού με ένα μαχαίρι (θα το διπλώσετε ξανά)

Ρίξτε αλάτι και πιπέρι στο εσωτερικό μέρος, τοποθετήστε φύλλα φασκόμηλου, αλείψτε γενναιόδωρα ελαιόλαδο με ένα πινέλο κουζίνας και κλείστε πάλι το κομμάτι

Ρίξτε αλάτι και πιπέρι στο εξωτερικό του χοιρινού, αρκετό ελαιόλαδο

Καθαρίστε τα σκόρδα και τοποθετήστε τα στον πάτο του ταψιού που θα βάλετε στο φούρνο, μαζί με δύο κλαδάκια φασκόμηλο, πάνω τους τοποθετήστε το χοιρινό

Αφήστε το στον φούρνο να σιγοψηθεί για 3-4 ώρες, χαμηλώστε τη φωτιά αν χρειαστεί, μην βάλετε νερό για να κάνει κρούστα το κρέας! iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 20th, 2017 at 11:34 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.