Σεπτέμβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του Yahoo δεν θα είναι σε θέση από 20 Σεπτεμβρίου, να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (Yahoo Mail) εάν χρησιμοποιούν συσκευή της Apple που λειτουργεί με την έκδοση iOS 8.0 του λειτουργικού της εταιρείας.



Συγκεκριμένα, το Yahoo απέστειλε πρόσφατα ένα μήνυμα ειδοποιώντας τους κατόχους Apple συσκευών ότι για να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα email του Yahoo, μέσω της εφαρμογής Apple Mail, θα πρέπει να αναβαθμίσουν το λειτουργικό τους τουλάχιστον στην έκδοση iOS 9.0. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού της Apple είναι το iOS 11, ενώ το iOS 8.0 είχε γίνει διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο του 2014. Βέβαια, η ενημέρωση σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του iOS μπορεί να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα για μεγάλο αριθμό χρηστών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Yahoo, αφού η Apple δεν επιτρέπει την αναβάθμιση του λειτουργικού σε παλαιότερα μοντέλα iPhone, όπως πχ. το iPhone 4. Σύμφωνα με το μήνυμα που απέστειλε το Yahoo, δύο είναι οι τρόποι που οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα email τους, μέσω μιας Apple συσκευής. Είτε θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο και να μεταβαίνουν στην έκδοση της ιστοσελίδας για φορητές συσκευές (http://mail.yahoo.com), είτε να ενημερώσουν το λειτουργικό στην έκδοση iOS 9.0 και άνω.



Όσοι χρήστες δεν είναι σε θέση να ενημερώσουν το λειτουργικό σύστημα, μπορούν να εισαγάγουν με μη αυτόματο τρόπο τον υπάρχοντα λογαριασμό του ταχυδρομείου Yahoo στην εφαρμογή Apple Mail ακολουθώντας τα βήματα που προσφέρει η εταιρεία στον ιστότοπό της (https://help.yahoo.com/kb/mobile-mail/SLN3700.html?impressions=true). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν να κάνουν αναβάθμιση στο λειτουργικό σε μια πιο πρόσφατη έκδοση, οι χρήστες μπορούν να επισκεφτούν τις σελίδες βοήθειας της Apple (https://support.apple.com/en-us/HT204204). ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

