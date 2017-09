Σεπτέμβριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κληρώσεις από τον επόμενο μήνα



Από τον Οκτώβριο, και μετά από αλλεπάλληλες μεταθέσεις, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το καθεστώς των μηνιαίων κληρώσεων για τις αποδείξεις, που θα επιβραβεύουν τους φορολογούμενους για συναλλαγές με ηλεκτρονικό τρόπο στο «κυνήγι» για το χτίσιμο του αφορολόγητου. Έτσι, τον Οκτώβριο 1.000 τυχεροί φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν πώς η εφορία πίστωσε στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς 1.000 ευρώ. Οι τυχεροί φορολογούμενοι που θα πάρουν 1.000 ευρώ έκαστος θα κληρωθούν βάσει των αγορών που πραγματοποίησαν με ηλεκτρονικό τρόπο το Σεπτέμβριο. Το ίδιο θα γίνει το Νοέμβριο για τις συναλλαγές του Οκτωβρίου και το Δεκέμβριο για τις συναλλαγές του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα parapolitika.gr, στόχος είναι να τονωθεί και πάλι το κύμα αποδείξεων με πλαστικό χρήμα καθώς οι περισσότεροι εκ των μισθωτών και των συνταξιούχων που δικαιούνται αφορολόγητο έχουν υπερκαλύψει το ποσό που χρειάζονται και πλέον δεν ενδιαφέρονται να λάβουν απόδειξη. Έτσι για να συνεχίσει η ροή εσόδων μέσω ΦΠΑ, το υπουργείο το «ρίχνει» στον… τζόγο, καθώς όσες περισσότερες αποδείξεις έχει κανείς τόσες περισσότερες είναι και οι ελπίδες του για 1.000 ευρώ από τη λοταρία. Επειδή το υπουργείο Οικονομικών είχε προϋπολογίσει για το 2017 να διαθέσει από 1.000 ευρώ σε 12.000 τυχερούς, ήτοι συνολικά 12 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προχωρήσει σε ξεχωριστή σούπερ κλήρωση τα Χριστούγεννα, όπου εκεί θα κερδίσουν 8.000 τυχεροί από 1.000 ευρώ ο καθένας για συναλλαγές που έχουν κάνει με πλαστικό χρήμα από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τα τέλη Αυγούστου 2017.

Η διαδικασία Στην κληρωτίδα θα μπαίνουν όλες οι αποδείξεις που θα κάνει ο κάθε φορολογούμενος. Κάθε απόδειξη θα αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο ΑΦΜ, ενώ τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα από την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των τραπεζών, μέσω των οποίων γίνονται οι δαπάνες με πλαστικό χρήμα. Η διαδικασία για τους καταναλωτές θα είναι απλή, καθώς δεν θα χρειαστεί να κάνουν κάτι παραπάνω από το να χρησιμοποιούν την κάρτα τους (πιστωτική ή χρεωστική) ή να πληρώνουν μέσω e-banking. Όσο περισσότερα χρήματα θα δαπανά κάποιος τόσο περισσότερα κουπόνια κλήρωσης θα του αντιστοιχούν στον ΑΦΜ του και άρα θα έχει περισσότερες πιθανότητες από κάποιον άλλον να κερδίσει. Ουσιαστικά, αν κάποιος, για παράδειγμα, κάνει μια αγορά των 500 ευρώ και κάποιος άλλος κάνει 10 συναλλαγές των 5 ευρώ, ενώ πρακτικά ο δεύτερος έχει ζητήσει δέκα αποδείξεις, τελικά ο πρώτος με τα 500 ευρώ και τη μία απόδειξη θα λάβει περισσότερα κουπόνια συμμετοχής στην κλήρωση.

