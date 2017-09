Σεπτέμβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Το γεγονός ότι πολλοί χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook δεν μπορούν να αποστείλουν μηνύματα ή να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, επιβεβαίωσε η Microsoft. Εκατοντάδες χρήστες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έχουν κάνει σχόλια στην ιστοσελίδα Downdetectorthat αναφέροντας ότι έχουν επηρεαστεί από το πρόβλημα, πολλοί από το πρωί της Δευτέρας.



Ένα κοινό ζήτημα φαίνεται ότι είναι πως τα απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένουν στον φάκελο «Πρόχειρο» και δεν παραδίδονται στους παραλήπτες. Στην ιστοσελίδα της η εταιρεία αναφέρει ότι πρόκειται για ένα «απροσδόκητο» πρόβλημα και ότι οι ειδικοί εργάζονται πυρετωδώς για την επίλυση του θέματος. Ωστόσο, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, δεν είναι όλοι οι κάτοχοι λογαριασμού στο Outlook που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.



«Η διαλείπουσα συνδεσιμότητα επηρεάζει τους πελάτες σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι για το οποίο εργαζόμαστε ώστε να επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος της Microsoft. Η υπηρεσία Outlook της εταιρείας ενσωματώνει λογαριασμούς του Hotmail και του Windows Live Hotmail. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, η Microsoft χρησιμοποιεί μια «εναλλακτική υποδομή» ενόσω εργάζεται για την αποκατάσταση του προβλήματος. «Εντοπίσαμε ένα υποσύνολο στην υποδομή που δεν μπορούσε να επεξεργαστεί τα αιτήματα όπως ήταν αναμενόμενο, γεγονός που προκάλεσε μια απροσδόκητη γενική διακοπή της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ενώ πρόσθεσε ότι «έχουμε ανακατευθύνει τα αιτήματα για την αποκατάσταση των υπηρεσιών και παρακολουθούμε το περιβάλλον όσο επανέρχεται η συνδεσιμότητα». ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 20th, 2017 at 16:09 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.