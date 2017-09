Σεπτέμβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Πρώτη παρουσίαση του νέου Renault Megane RS στην έκθεση της Φρανκφούρτης με τον κινητήρα των 1.800 κυβικών της Alpine A110 και 280 ίππους.



Για την αρχή μιας και θα ακολουθήσει, σε περίπου 1 χρόνο και κάτι από τώρα, η έκδοση Trophy. Η οποία θα φτάνει τους 300 ίππους και θα διεκδικήσει τον τίτλο του πιο γρήγορου προσθιοκίνητου στο Nurburgring. Στην προσπάθεια αυτή ατού του νέου Megane RS θα είναι η ενεργητική τετραδιεύθυνσή του με την επωνυμία 4Control και την οποία διαθέτουν και οι δύο εκδόσεις ανάρτησης Sport και Cup. Με το 4Control οι πίσω τροχοί στρίβουν κατά 2,7 μοίρες και βελτιώνουν τη σταθερότητα στις μεγάλες ταχύτητες. Παράλληλα το κορυφαίο Megane είναι εξοπλισμένο και με Launch Control για ιδανική εκκίνηση, ενώ το Multi-Change Down διασφαλίζει γρήγορα κατεβάσματα σχέσεων κατά την επιβράδυνση. Τα κιβώτια είναι είτε ένα χειροκίνητο 6 σχέσεων είτε ένα αυτόματο διπλού συμπλέκτη με ίδιο αριθμό ταχυτήτων και paddles στο τιμόνι, ενώ η έκδοση Cup έχει και μπλοκέ διαφορικό.



Χάρη στους μεγαλύτερους προφυλακτήρες, μέρος του αεροδυναμικού του πακέτου, το νέο Megane RS έχει επιμηκυνθεί κατά 60 χιλιοστά μπροστά και κατά 45 χιλιοστά πίσω σε σχέση με τα απλά μοντέλα. Από τα οποία ξεχωρίζει και από τις πιο μεγάλες εισαγωγές αέρα, τη διαφοροποιημένη μάσκα, τις ζάντες των 18 ιντσών, αλλά και το διαχύτη που παραπέμπει στη Φόρμουλα 1. Στο εσωτερικό οι λεπτομέρειες τονίζουν το σπορ προσανατολισμό, το RS Monitor σε συνδυασμό με το R-Link μπορεί να προβάλει δεδομένα για την απόδοση του οδηγού αλλά και να καταγράφει με κάμερα τα περάσματά του, ενώ υπάρχουν συνολικά τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Comfort, Normal, Sport και Race). iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 20th, 2017 at 17:02 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.