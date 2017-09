Σεπτέμβριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το τμήμα Κτηνιατρικής Γρεβενών συμμετέχοντας στην εκστρατεία ενημέρωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη Λύσσα, θα ήθελε να ενημερώσει τους πολίτες και τους Φορείς της Περιφερειακής ενότητας Γρεβενών για τα παρακάτω:

Από 19-10-2012 έχει επανεμφανιστεί η Λύσσα στην Ελλάδα, στα πλαίσια αντιμετώπισης της θανατηφόρου αυτής ζωοανθρωπονόσου συνεχίζεται η προσπάθεια επανεμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το νόσημα . Ο εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων θα πραγματοποιηθεί όσο αφορά την ΠΕ Γρεβενών από την 17-19 Οκτωβρίου . Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί από αέρος με τη ρίψη εμβολίων-δολωμάτων που περιέχουν ζωντανό ιό κατά της λύσσας . Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων δολωμάτων σε αγροτικές και δασώδεις περιοχές(μικροί κύβοι χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού) πρέπει:

– να ενημερώσετε άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές.

– ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΤΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ.

– ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ

– Τα εμβολιακά δολώματα περιέχουν ζωντανό ιό και σε περίπτωση επαφής με το υγρό περιεχόμενο της κάψουλας του εμβολίου επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας .

Η Λύσσα είναι θανατηφόρος νόσος για τα ζώα και για τον άνθρωπο γι αυτό:

– εμβολιάσετε τα κατοικίδιά σας

– να είστε προσεκτικοί με άγρια ζώα ή άγνωστα ζώα

– Ευθύνη του Δήμου αποτελεί η περισυλλογή και ο αντιλυσσικός εμβολιασμός των αδέσποτων ζώων στην περιοχή ευθύνης τους.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η επαγρύπνηση και η συνεργασία όλων των Φορέων αλλά και των πολιτών για την καταπολέμηση της σοβαρής αυτής απειλής για τη Δημόσια Υγεία. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τμήμα Κτηνιατρικής Γρεβενών 2462353107-2462353110

Κτηνιατρικό Γραφείο Δεσκάτης 2462031214

