Σεπτέμβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Για όσους δυσκολεύονται να πειστούν από τη σημερινή Ανγκελα Μέρκελ, τη γυναίκα που διεκδικεί την τέταρτη θητεία της ως καγκελάριος της Γερμανίας, υπάρχει και εναλλακτική. Η ίδια, παιδί. Η τρίχρονη Μέρκελ φιγουράρει στην πιο πρόσφατη προεκλογική αφίσα του κόμματός της, το CDU. Στη φωτογραφία, η 63χρονη σήμερα καγκελάριος στέκεται δίπλα σε ένα δέντρο, στο Τέμπλιν όπου μεγάλωσε και χαμογελά.



«Για μία Γερμανία στην οποία ο καθένας μπορεί να γίνει οτιδήποτε», είναι το σλόγκαν της αφίσας, θέλοντας να αναδείξει το γεγονός ότι παρότι η Μέρκελ μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία, όπου η ελευθερία του λόγου ήταν περιορισμένη, τελικά έγινε δημοκρατικά εκλεγμένη ηγέτης της ενωμένης Γερμανίας.



«Δασκάλα, μηχανικός, νοσοκόμα ή πυροσβέστης, στη Γερμανία τα παιδιά μπορούν να γίνουν ό,τι θέλουν», ανέφερε η ανάρτηση του CDU στο Twitter. iefimerida loading…

