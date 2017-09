Σεπτέμβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Ο Σύλλογος Αστροφυσικών Ασέας στην Αρκαδία θα πραγματοποιήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση την Πέμπτη 21 Σεπτέμβρη στο ιστορικό κτήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.



Ο Βαγγέλης Πατάκας, Μαθηματικός MSc, απόφοιτος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με ακαδημαϊκή έρευνα σε Ελλάδα και Αγγλία πάνω στη φιλοσοφία της Επιστήμης και τη θεμελίωση της Λογικής, έρχεται καλεσμένος του Συλλόγου Αστροφυσικής Ασέας, για μία βραδιά στα όρια της ανθρώπινης σκέψης, από τον Αριστοτέλη ως τον Βίντγκενσταϊν. Αιώνια η αναζήτηση του ανθρώπου για γνώση και διατύπωση των φυσικών νόμων που διέπουν το Σύμπαν.

Αριθμητική, Γεωμετρία, Ανάλυση, Άλγεβρα.

Αρχικά εργαλεία διατύπωσης και υπολογισμού δεδομένων, στη συνέχεια βάση όλων των επιστημών και γλώσσα ερμηνείας μη εμπειρικών φαινομένων. Όλο το οικοδόμημα του σύγχρονου επιστημονικού πολιτισμού μας, στηρίζεται στα Μαθηματικά.

Τα Μαθηματικά όμως πού στηρίζονται; Τι είναι τα περίφημα Αξιώματα από τα οποία ξεκινούν όλα και πώς δημιουργούν θεωρίες συνεπείς αλλά μη πλήρεις; Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη αντίληψη για να περιγράψει ένα Σύμπαν στο οποίο περιλαμβάνεται;

​Η ίδια ομιλία θα επαναληφθεί και στο Αστεροσκοπείο Ασέας. Το Αστεροσκοπείο της Αρκαδίας Το αστεροσκοπείο Ασέας βρίσκεται στο Σπετσεροπούλειο Άλσος, δίπλα από το δημοτικό σχολείο της κοινότητας. Το διώροφο κυλινδρικό κτίριο έχει θόλο διαμέτρου 3,6 μέτρων, πρωτεύον καταδιοπτρικό τηλεσκόπιο με διάμετρο 27,5cm και μπορεί να φιλοξενεί στον όροφο παρατήρησης 12 άτομα καθιστά. Το αστεροσκοπείο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε από το σύλλογο αστροφυσικής Ασέας, αποκλειστικά με δωρεές μελών, ιδρυμάτων, κατοίκων και φίλων της επιστήμης.



O σύλλογος Αστροφυσικής Ασέας δημιουργήθηκε το 2013 και έχει έδρα το δημοτικό σχολείο στην κοινότητα Ασέας Αρκαδίας. Αποτελείται από επιστήμονες φυσικομαθηματικών και πολυτεχνικών σχολών και απευθύνεται σε όλους τους Αρκάδες που θέλουν είτε να συμμετέχουν είτε να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του.

Το καλοκαίρι ο σύλλογος δραστηριοποιείται στο χωριό Ασέα και στα γειτονικά χωριά της Δ.Ε. Βαλτετσίου με διαλέξεις εκλαϊκευμένης επιστήμης και αστρονομικές παρατηρήσεις. Πέμπτη 21 ΣΕπτεμβρίου, Κτήριο Αβέρωφ στις 19:00 astroasea.weebly.com, wikipedia loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 20th, 2017 at 23:04 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.