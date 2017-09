Σεπτέμβριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, Νεοχωρίου Γρεβενών τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, μαζί και με τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικάνορος Ζάβορδας, Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, ανήμερα της εορτής της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης.

Στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό των Εγκαινίων που τελέστηκε την προηγούμενη ημέρα, ο Σεβασμιώτατος μετέφερε στον Ιερό Ναό ιερά λείψανα Αγίων Μαρτύρων, τα οποία κατά την τελετή των Εγκαινίων, αφού λιτανεύτηκαν γύρω από τον Ναό και μετά τις σχετικές ευχές και αναγνώσματα, επανήλθαν σ’ αυτόν και τοποθετήθηκαν σε ειδική οπή της Αγίας Τραπέζης όπου και σφραγίστηκαν με κηρομαστίχη και αρώματα για να αποτελέσουν το θεμέλιο του εγκαινιασμένου Ιερού Ναού. Στη συνέχεια ακολούθησε το πλύσιμο και ο καθαρισμός της Αγίας Τραπέζης με σαπούνι και ζεστό νερό, ο ραντισμός της με μύρο, η τοποθέτηση των τεσσάρων Ευαγγελιστών στις τέσσερις γωνίες της και το ντύσιμό της με το κατασάρκιο και την στολή της. Όλοι οι κάτοικοι συμμετείχαν και χάρηκαν αυτή την πνευματική πανήγυρη των Εγκαίνιων του Ιερού Ναού του χωριού τους.





























































