Σεπτέμβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Απλήρωτοι παραμένουν εργαζόμενοι που αμείβονται με τίτλους κτήσης, τις λεγόμενες αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ισχύει με τις ασφαλιστικές εισφορές. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο οποίο απεθύνθηκαν, αμειβόμενα με τίτλους κτήσης μέλη του, ζητά την παρέμβαση της υπουργού Εργασίας, Εφης Αχτσιόγλου ώστε να διευκρινιστεί πλήρως το τι ακριβώς ισχύει και να προχωρήσει η πληρωμή των οφειλόμενων ποσών που σε αρκετές περιπτώσεις επιχορηγούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.



Δεδομένου ότι εγκύκλιος αναφέρει πως οι τίτλοι κτήσης υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και ότι ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος, είχε δηλώσει πως όσοι αμείβονται για περιστασιακή απασχόληση με τίτλο κτήσης δεν θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών και δεν θα αναγράφονται στην Α.Π.Δ., η μη οριστική διευκρίνιση του θέματος έχει οδηγήσει σε πάγωμα των συγκεκριμένων πληρωμών, επισημαίνεται. Υπό αυτές τις συνθήκες, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ζητά, είτε την άμεση τροποποίηση του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 με την απαλλαγή ρητά των τίτλων κτήσης από τις ασφαλιστικές εισφορές, είτε την έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου, διευθετώντας το εν λόγω το ζήτημα. Στο υπόμνημα που έστειλε το επιμελητήριο στην υπουργό Εργασίας επισημαίνει: Στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο αναμέναμε ρυθμίσεις για τη διευθέτηση των ζητημάτων που είχαν ανακύψει, αλλά τελικά εκτός από τεχνικής φύσεως θέματα δεν υπήρχαν διατάξεις για ρύθμιση εκκρεμοτήτων που είχαν επισημανθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από πολλούς φορείς. Ένα ζήτημα που εγείρεται από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και προκαλεί σύγχυση, είναι η υποχρέωση ή μη σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αμειβομένων για περιστασιακή απασχόληση με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).



Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 39 του Ν.4308/2014 το ετήσιο όριο εισοδήματος από τίτλους κτήσης χωρίς την απόκτηση της επιχειρηματικής ιδιότητας είναι τα 10.000 ευρώ. Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης είναι η καταβολή αμοιβών σε περιστασιακά απασχολούμενους, εισηγητές σεμιναρίων και συγγραφείς, ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για άλλη δραστηριότητα. Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι στα εισοδήματα που εισφοροδοτούνται περιλαμβάνονται και ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης, χωρίς να εξετάζεται η ιδιότητα που έχει ο αμειβόμενος με απόδειξη δαπάνης (τίτλο κτήσης) αν υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ (νυν ΕΦΚΑ-μη μισθωτών) ή όχι. Σχετικά με το θέμα των ασφαλιστικών κρατήσεων σε εισοδήματα από ανεξάρτητες δραστηριότητες, υπήρξε παρέμβαση στη Βουλή από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι όσοι αμείβονται για περιστασιακή απασχόληση με τίτλο κτήσης (πρώην επαγγελματική δαπάνη) δεν θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών και δεν θα αναγράφονται στην Α.Π.Δ. Από 1/1/2017 λόγω της μη έκδοσης των σχετικών διευκρινίσεων–οδηγιών από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθυστερεί η πληρωμή των δικαιούχων για εργασίες οι οποίες παρέχονται ευκαιριακά και δεν ασκούνται κατά σύστημα. Είναι γνωστό ότι μισθωτοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα λόγω της ιδιότητας τους, της επιστημονικής και επαγγελματικής ειδίκευσής τους είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικά μητρώα όπως πχ στο μητρώο Αξιολογητών των Επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου, στα μητρώα αξιολογητών των προτάσεων που υποβάλλονται σε Προγράμματα του ΕΣΠΑ κλπ. Μέλη του ΟΕΕ που ανήκουν στην κατηγορία των αμειβομένων με τίτλο κτήσης ζήτησαν την παρέμβασή του Φορέα μας, καθώς ενημερώθηκαν ότι αν δεν υπάρξει διευκρινιστική απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα ερωτήματα που τους έχουν θέσει επανειλημμένα οι διάφοροι φορείς, δεν μπορούν να προβούν στην πληρωμή των οφειλομένων ποσών που σημειωτέον ότι αρκετές από τις αμοιβές αυτές επιχορηγούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους. Λόγω του μεγέθους του προβλήματος και των συνεπειών που έχουν προκύψει από 1ης Ιανουαρίου 2017, κρίνουμε απαραίτητη είτε την άμεση τροποποίηση του άρθρου 39 του Ν .4387/2016 με την απαλλαγή ρητά των τίτλων κτήσης από τις ασφαλιστικές εισφορές, είτε την έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο σας διευθετώντας το εν λόγω το ζήτημα, καταλήγει η σχετική επιστολή. iefimerida loading…

