Με προκλητική τιμή, άνω των 1.000 ευρώ, το νέο καμάρι της Apple, το iPhone X ή iPhone 10, επετειακή έκδοση της εταιρείας για τα 10 χρόνια… iPhone, λανσάρεται ως το απόλυτα selfie phone και αναμένεται να γίνει το νέο status symbol. Η Apple, στην καθιερωμένη πλέον παρουσίαση του Σεπτεμβρίου, παρουσίασε τα νέα της προϊόντα, το iPhone 8 και iPhone 8 Plus και την… έκπληξη, την επετειακή έκδοση του iPhone με την ονομασία «iPhone 10» ή απλά «X». iPhone X Με τιμή που αναμένεται να κινηθεί άνω των 1.000 ευρώ, στα 1.129 ευρώ συγκεκριμένα, το iPhone X όπως το παρουσίασε χθες η Apple δεν… μοιάζει με κανένα. Οι κυριότερες διαφορές του σε σχέση με τα άλλα κινητά της σειράς είναι: 1. Το κινητό είναι προσαρμοσμένο στην… οθόνη και όχι η οθόνη στο κινητό, 2. Ξεκλειδώνει με ένα… βλέμμα και 3. Δεν έχει κεντρικό κουμπί (home button). Αναλυτικότερα, η συσκευή είναι πλέον εξ ολοκλήρου ενσωματωμένη στην οθόνη OLED Super Retina των 5,8 ιντσών και ουσιαστικά το κινητό είναι όλο… οθόνη, από άκρη σε άκρη. Αλλωστε, home button δεν υπάρχει, είναι εικονικό πάνω στην οθόνη, ενώ όλοι οι άλλοι αισθητήρες της πρόσοψης έχουν ενσωματωθεί με σχεδόν μαγικό τρόπο σε ένα απειροελάχιστο τμήμα, στην άνω πλευρά της οθόνης. Οπως προαναφέρθηκε, το κεντρικό πλήκτρο Home καταργήθηκε και όλες οι λειτουργίες ορίζονται από φυσικές κινήσεις των δαχτύλων επί της οθόνης αφής.



Η μεγαλή καινοτομία του, όμως, είναι το γεγονός ότι ανοίγει με ένα… βλέμμα. Το iPhone X ενσωματώνει την τεχνολογία Face ID, την αναγνώριση και ταυτοποίηση του χρήστη βάσει των χαρακτηριστικών του προσώπου του. Με το πρόσωπό του κανείς, με μια selfie του, ξεκλειδώνει το iPhone X και χρεώνει και την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα. ​Ακόμη, το iPhone X θα διαθέτει τουλάχιστον μία κάμερα 12 megapixel στην πίσω πλευρά και μία selfe κάμερα 7 megapixel στην μπροστινή πλευρά. Σύμφωνα με τις διαρροές, οι πίσω κάμερες θα είναι δύο, το πίσω μέρος της συσκευής θα αποτελείται από γυαλί αντί του αλουμινίου που χρησιμοποιείται μέχρι τώρα και θα υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση. iPhone 8 Με τιμές που ξεκινούν από τα 809 ευρώ, το iPhone 8 αποτελεί τη βελτιωμένη εκδοχή του προηγούμενου μοντέλου, δηλαδή του iPhone 7. Κατά την Apple, αντιπροσωπεύει «μια νέα γενιά iPhone», καθώς είναι ενθυλακωμένο ολόκληρο σε ένα ανθεκτικό γυάλινο περίβλημα, διαθέτει μια εξαιρετική φωτογραφική μηχανή, αλλά και τον πιο ισχυρό επεξεργαστή που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε smartphone. Επίσης, μπορεί να φορτιστεί ασύρματα, όπως το Χ. Το iPhone 8 θα κυκλοφορεί στο εμπόριο σε τρεις αποχρώσεις («space» μολυβί, ασημί και χρυσαφί) και με χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων 64 και 256 Gigabyte. Η διάθεσή του στις κυριότερες αγορές του κόσμου θα αρχίσει από τις 22 Σεπτεμβρίου και σε δύο τύπους, το απλό (με οθόνη 4,7 ιντσών) και το Plus των 5,5 ιντσών. Το iPhone 8 είναι εφοδιασμένο με τον εξαπύρηνο επεξεργαστή A11 Bionic, ο οποίος συντίθεται από 4.3 δισ. ημιαγωγούς, απείρως πιο γρήγορος και πιο οικονομικός σε κατανάλωση ενέργειας από τον καλύτερο των προκατόχων του. Σε συνδυασμό, δε, με το λογισμικό γραφικών Metal 2 της Apple, οι επιδόσεις του A11 Bionic εκτοξεύουν, π.χ., την ποιότητα εικόνας, την ευκρίνεια κ.λπ. σε επίπεδα που μόνο κονσόλες video games φτάνουν. Η οθόνη του iPhone 8 είναι τύπου Retina HD με ανάλυση 1334×750 για το απλό μοντέλο και 1920×1080 για το Plus, αμφότερες με σύστημα True Tone αυτόματης εξισορρόπησης λευκού σε εναρμόνιση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος φωτισμού για πιστότερη απόδοση της χρωματικής έντασης.



To βασικό μοντέλο του iPhone 8 διαθέτει μία κάμερα 12 Megapixel, ενώ στο Plus έχει τοποθετηθεί διπλή φωτογραφική μηχανή. Και στα δύο, πάντως, είναι διαθέσιμη η τεχνολογία Portrait Lighting και όλοι οι αυτοματισμοί των smartphone τελευταίας γενιάς για τη σταθεροποίηση της εικόνας. Ξεκλειδώνει με το δακτυλικό αποτύπωμα και έχει το λειτουργικό της Apple για φορητές συσκευές, το iOS 11. Ολα τα νέα κινητά της Apple και οι τιμές τους: iPhone SE: 419 ευρώ

iPhone 6s: 529 ευρώ

iPhone 7: 639 ευρώ

iPhone 8: 809 ευρώ

iPhone X: 1.129 ευρώ iefimerida loading…

