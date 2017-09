Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για την ομόφωνη απόφαση του Περιφερεικού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου δίνει την δυνατότητα στο Επιμελητήριο Γρεβενών να ξεκινήσει την επιμόρφωση των μανιταροσυλλεκτών, αναφέρθηκαν σε κοινή συνέντευξη τύπου, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών Βαγγέλης Συμανδράκος και ο Πρόεδρος του Επιμελιτηρίου Ν.Γρεβενών Νίκος Ράμμος.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το Επιμελητήριο Γρεβενών, θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση σεμιναρίων, που θα μπορούν να παρακολουθήσουν τόσο οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με τα μανιτάρια, όσο και ερασιτέχνες συλλέκτες, όπου θα πιστοποιείται η καλή γνώση συλλογής διαφόρων μανιταριών, γεγονός που θα κάνει τους καταναλωτές να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια…

