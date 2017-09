Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για τους 201 νέους Αγρότες των Γρεβενών που πληρούν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών Βαγγέλης Σημανδράκος:

«Σε βάθος τριετίας, θα έρθουν στα Γρεβενά 4 περίπου δις ευρώ» … «Ο Νομός Γρεβενών (αναλογικά) είναι ο πρώτος Νομός στην Δυτική Μακεδονία στους Νέους Αγρότες» …

