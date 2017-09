Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί να έχει την κακή φήμη της «θερμιδικής βόμβας», παρόλα αυτά κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη νοστιμιά της κρέπας!



Αποτελεί αγαπημένο σνακ ή και γεύμα για μικρούς και μεγάλους και οι αναπάντεχοι και ευφάνταστοι συνδυασμοί της τρελαίνουν τον ουρανίσκο. Η γλυκιά της εκδοχή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σοκολάτες, μπισκότα, μαρμελάδες, φρούτα, ζάχαρη άχνη και άλλα, ενώ οι λάτρεις των αλμυρών, έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν για τη γέμιση όποιο αλλαντικό ή τυρί θέλουν και να το συνδυάσουν με λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σάλτσες, ακόμα και τσιπς. Η κρέπα απαιτεί ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας στο σπίτι και μπορεί να σας λύσει τα χέρια όταν θέλετε να κεράσετε τους καλεσμένους σας ή να οργανώσετε ένα παιδικό πάρτι και έτσι, να μην ξοδέψετε πολλά χρήματα. Ποια είναι όμως τα μυστικά για να την πετύχετε; Κανόνας Νο1. Μην παραλείπεις να βουτυρώνεις ποτέ το τηγάνι, ώστε να μην κολλήσει η κρέπα (η ζύμη) σε αυτό καθώς ψήνεται ή να μην καεί πριν την γυρίσεις.



Κανόνας Νο2. Αν δεν διαθέτεις το κατάλληλο σκεύος, δηλαδή τη κρεπιέρα, προτίμησε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Κανόνας Νο.3 Για ομοιόμορφη κρέπα, σωστά ψημένη και σερβιρισμένη, θα πρέπει να προσθέτεις λίγη ποσότητα μείγματος στο τηγάνι τη φορά και να το απλώνεις με την ειδική σπάτουλα στην επιφάνεια του. Κανόνας Νο.4 Ο πιο εύκολος τρόπος για να ελέγξεις αν η κρέπα σου έχει ήδη ψηθεί από τη μια πλευρά, ώστε να τη γυρίσεις κι από την άλλη, πριν προσθέσεις τη γέμιση και τη σερβίρεις, είναι να δεις αν υπάρχουν μικρές φυσαλίδες στην επιφάνεια της ζύμης. bovary loading…

