Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Έρχεται «βαρυχειμωνιά» Με το «κούρεμα» κατά 50% της ετήσιας δαπάνης για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης ξεκινάει η περικοπή των κοινωνικών επιδομάτων, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της τρίτης αξιολόγησης και αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια. Με στόχο τη μείωση του κονδυλίου από τα 110 εκατ. ευρώ στα 55 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στον επανασχεδιασμό του επιδόματος θέρμανσης, με τη θέσπιση πιο αυστηρών εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ή και με την επιβολή μειώσεων στο ύψος του επιδόματος ανά λίτρο αγοραζόμενου πετρελαίου θέρμανσης. Οι αλλαγές που σχεδιάζονται θα έχουν ως αποτέλεσμα το επίδομα αυτό να το λαμβάνουν λιγότερα νοικοκυριά ή οι δικαιούχοι να λαμβάνουν μικρότερο επίδομα.

Η περικοπή του επιδόματος, που γίνεται για δεύτερη διαδοχική χρονιά, θα ισχύσει την νέα χειμερινή σεζόν (15 Οκτωβρίου 2017 – 30 Απριλίου 2018). Η πρώτη δόση του «κουτσουρεμένου» επιδόματος θα χορηγηθεί τον Ιανουάριο του 2018. Τότε κάποια νοικοκυριά θα διαπιστώσουν ότι θα χάσουν τελείως το επίδομα ενώ για άλλους το επίδομα θα είναι πολύ μικρότερο. Μαρία Βουργάνα

