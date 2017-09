Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα «καταστρέψουν απόλυτα» τη Βόρεια Κορέα, αν απειληθεί η χώρα, ή οι σύμμαχοί της. Στην πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι όλος ο πλανήτης απειλείται από τη Βόρεια Κορέα, ενώ κάλεσε τις υπόλοιπες χώρες σε συνεργασία για να επιτευχθεί η απομόνωση της Πιονγιάνγκ. «Οι ΗΠΑ έχουν μεγάλη δύναμη και υπομονή. Αλλά αν αναγκαστούμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας ή τους συμμάχους μας, τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να καταστρέψουμε απόλυτα τη Βόρεια Κορέα», τόνισε ο Τραμπ. «Είμαστε έτοιμοι, ικανοί και πρόθυμοι. Αλλά ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα χρειαστεί. Για αυτό υπάρχει ο ΟΗΕ», συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε ξανά τον Κιμ Γιονγκ Ουν «Rocket Man», ένα παρατσούκλι που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για τον Βορειοκορεάτη τις τελευταίες ημέρες, και τόνισε ότι είναι «σε αποστολή αυτοκτονίας για τον ίδιο και το έθνος του».



Χαρακτηρίζοντας τη Βόρεια Κορέα ως διεφθαρμένο έθνος, τόνισε ότι η «η απερίσκεπτη αναζήτηση πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων» από την Πιονγιάνγκ απειλεί ολόκληρο τον κόσμο. «Είναι καιρός όλα τα έθνη να συνεργαστούν για να απομονώσουν το καθεστώς του Κιμ μέχρι να σταματήσει την εχθρική συμπεριφορά», συμπλήρωσε. «Στο χείλος της κατάρρευσης η Βενεζουέλα» Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην κατάσταση στη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση Μαδούρο έφερε το έθνος που κάποτε ευημερούσε, στο χείλος της απόλυτης κατάρρευσης. «Δεν μπορούμε να βλέπουμε άπραγοι. Ως υπεύθυνοι γείτονες και φίλοι θέλουμε να βοηθήσουμε τον λαό της Βενεζουέλας να αποκαταστήσουν τη δημοκρατίας τους», συνέχισε. Η διεθνής τρομοκρατία Ο Τραμπ ανέβασε ξανά τον τόνο της φωνής του, όταν αναφέρθηκε στην απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή για να «συντρίψουμε» τους τρομοκράτες. «Η χώρα μας έχει πετύχει περισσότερα ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος τους τελευταίους 8 μήνες από ό,τι όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί», συμπλήρωσε και ευχαρίστησε την Ιορδανία, την Τουρκία και τον Λίβανο για τη φιλοξενία προσφύγων.



Τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι ένα συμπονετικό έθνος, προτού υπερασπιστεί τις προσπάθειες της κυβέρνησής του για να περιορίσει την εισροή προσφύγων στη χώρα. Οι χώρες μέλη πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τα «αδίστακτα καθεστώτα». «Αν οι πολλοί δίκαιοι δεν αντιμετωπίσουν τους λίγους πονηρούς, τότε το κακό θα θριαμβεύσει», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του. Μιλώντας για το Ιράν, χαρακτήρισε τη συμφωνία για τα πυρηνικά ως «ντροπή» για τις ΗΠΑ. iefimerida loading…

