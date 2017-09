Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Δεν πρόκειται να παραιτηθεί διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, παρά τις φήμες ότι θα αποχωρούσε αν η Τερέσα Μέι δεν ικανοποιούσε τα αιτήματά του αναφορικά με το Brexit.



«Όχι … Ασφαλώς όχι, θα επιτύχουμε ένα φανταστικό Brexit», δήλωσε ο Τζόνσον ερωτηθείς από δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη για το αν σχεδιάζει να παραιτηθεί. «Δουλεύουμε μαζί και το σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι η Βρετανία θα μπορέσει να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που παρέχει το Brexit».



Η Βρετανίδα πρωθυπουργός πρόκειται να μιλήσει την Παρασκευή από την Φλωρεντία για το Brexit και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Telegraph στενοί φίλοι του Τζόνσον θεωρούν ότι δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποχωρήσει, στην περίπτωση που εκείνη υποστηρίξει μια διαρκή καταβολή πληρωμών για να έχει η Βρετανία πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

