Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για δεύτερη συνεχή χρονιά τα σχολεία άνοιξανχωρίς ελλείψεις.

Με τα βιβλία στην ώρα τους και τους εκπαιδευτικούς στις τάξεις τους.

Ο αριθμός ρεκόρ πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πριν την έναρξη των μαθημάτων ήταν σημαντικό μέτρο για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος.

Τα αυτονόητα βεβαίως, που όμως τα είχαμε λησμονήσει τα τελευταία χρόνια.

Ο αγώνας είναι συνεχείς , προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, με στόχο τη διασφάλιση του καθολικού δικαιώματος στη μόρφωση σε ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο, δημοκρατικό, δημόσιο και δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα. Είμαστε αισιόδοξοι διότι τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έγινα πολλά:

• Με τον προϋπολογισμό του 2017, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στο 2,85 % του ΑΕΠ. Με αυτό τον τρόπο ανατρέπεται η αρνητική πρόβλεψη του μεσοπρόθεσμου 2014-18 της προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για συνεχή μείωση των δημόσιων δαπανών για την παιδεία, οι οποίες θα μειώνονταν, σύμφωνα με αυτή την πρόβλεψη, το 2017 στο 2,15% του ΑΕΠ (700 εκ. λιγότερα) και θα έφταναν μόλις στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018.

• Μετά τη θεσμοθέτηση το 2016 του Νέου Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, από τη φετινή χρονιά προσφέρεται η δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριες των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών στης χώρας, στα Ολιγοθέσια Δημοτικά, να έχουν και αυτοί πρόσβαση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και να λειτουργεί Ολοήμερο Πρόγραμμα.

• Η προτεραιότητα στην ειδική αγωγή εκφράστηκε ήδη από πέρσι, όταν για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια ιδρύθηκαν εκατοντάδες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης και προσλήφθηκαν κατά προτεραιότητα χιλιάδες εκπαιδευτικοί, όπως έγινε και τη φετινή χρονιά.

• Μειώθηκε ο εξεταστικός φόρτος στα Γυμνάσια σε όφελος των μαθητών/μαθητριών και καθιερώθηκε η ενισχυτική διδασκαλία για τους μετεξεταστέους.

• Αναβαθμίστηκε η επαγγελματική εκπαίδευση με σημαντικές αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο των ΕΠΑΛ, υλοποιήθηκε το μεταλυκειακό έτος μαθητείας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα στους αποφοίτους, και διευρύνθηκε η πρόσβαση των αποφοίτων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

• Επανήλθε ο έλεγχος και η εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας.

• Λήφθηκαν μέτρα εκδημοκρατισμού όπως: η οριστική κατάργηση της διαθεσιμότητας με αποτέλεσμα την επιστροφή στις θέσεις τους των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ, των διοικητικών των Πανεπιστημίων, καθώς και των σχολικών φυλάκων, το πάγωμα της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η κατάργηση του νόμου που ποινικοποιούσε τις κινητοποιήσεις των μαθητών.

• Οι σύλλογοι διδασκόντων απέκτησαν φωνή στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολείων. Βρισκόμαστε, τη νέα χρονιά, στο πλαίσιο των αλλαγών που θα προωθηθούν ώστε να «ξανακερδίσει» το εκπαιδευτικό μας σύστημα το λύκειο, μπροστά σε μια σημαντική τομή: της ένταξης του λυκείου στην υποχρεωτική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της καθιέρωσης 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που θα συμπεριλαμβάνει επίσης τη σταδιακή ένταξη στην υποχρεωτική εκπαίδευση και του δεύτερου χρόνου (προνήπιων) της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά Τομέας Παιδείας

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών

