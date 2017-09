Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ManpowerGroup



Ενισχύονται οι προθέσεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα προοπτκών απασχόλησης της ManpowerGroup για το δ’ τρίμηνο 2017. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +15% και πρόκειται για τις ισχυρότερες που έχουν αναφερθεί τα τελευταία εννέα χρόνια. Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας προβλέπουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Οι εργοδότες του τομέα χρηματοοικονομικών, ασφαλειών, ακίνητης περιουσίας και παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις αναμένουν την ισχυρότερη αγορά εργασίας, καταγράφοντας συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +21%. Παράλληλα στον τομέα γεωργίας, οι εργοδότες καταγράφουν αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων με προοπτικές της τάξης του +20%, ενώ οι προοπτικές για τον τομέα μεταφορών και επικοινωνιών είναι της τάξης του +18%. Ευνοϊκές προοπτικές προσλήψεων διαφαίνονται επίσης στον τομέα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και στον τομέα κατασκευών, με προοπτικές της τάξης του +17% και +16% αντίστοιχα, ενώ οι εργοδότες του τομέα δημόσιο και κοινωνικές υπηρεσίες καταγράφουν προοπτικές της τάξης του +15%. Παράλληλα, οι πιο επιφυλακτικές προοπτικές (+6%), καταγράφονται στον τομέα τουρισμού. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές βελτιώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα των κατασκευών καταγράφουν αξιόλογη αύξηση της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές είναι κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερες τόσο για τον τομέα Ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ύδρευσης όσο και τον τομέα μεταφορών και επικοινωνιών. Ωστόσο, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται για τρεις τομείς, και ειδικότερα κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες για τον τομέα χρηματοοικονομικών, ασφαλειών, ακίνητης περιουσίας και παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται και για τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Απότομες αυξήσεις, κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφονται τόσο για τον τομέα κατασκευών όσο και τον τομέα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ύδρευσης. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα μεταφορών και επικοινωνιών καταγράφουν βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 9 και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τον τομέα βιομηχανίας/παραγωγής και τον τομέα δημόσιο και κοινωνικές υπηρεσίες. Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το δ’ τρίμηνο του 2017. Οι εργοδότες των μεσαίων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +26% ενώ και οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπουν μια δραστήρια αγορά εργασίας, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +24%. Παράλληλα, οι εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων προβλέπουν σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων με προοπτικές της τάξης του +12%, ενώ οι προοπτικές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ανέρχονται σε +8%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες των μεσαίων επιχειρήσεων καταγράφουν σημαντική βελτίωση 9 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές ισχυροποιούνται κατά 3 και 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αντίστοιχα. Τέλος, οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων δεν καταγράφουν κάποια αλλαγή. Οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται επίσης σε τρεις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2016, ειδικότερα κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε ό,τι αφορά τους εργοδότες των μεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι προοπτικές είναι κατά 10 και 8 ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερες για τους εργοδότες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, αντίστοιχα, αλλά οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων.



Διεθνείς συγκρίσεις Περισσότεροι από 59.000 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας κατά το δ’ τρίμηνο του 2017. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου του 2017, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;» Οι προβλέψεις για το δ’ τρίμηνο είναι κυρίως θετικές, με τους εργοδότες σε 42 από τις 43 χώρες και επικράτειες να προσδοκούν σε μικρότερη ή μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν, κατά το προσεχές τρίμηνο. Μόνο οι εργοδότες στην Ελβετία προβλέπουν αμετάβλητο ρυθμό προσλήψεων το δ’ τρίμηνο. Συνεπώς, για πρώτη φορά από το β’ τρίμηνο του 2008 και την επακόλουθη παγκόσμια ύφεση, δεν υπάρχουν αρνητικές συνολικές προοπτικές απασχόλησης σε καμία από τις 43 χώρες και επικράτειες της έρευνας.

Οι πιο αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης καταγράφονται στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν, την Κόστα Ρίκα, την Ινδία και την Ουγγαρία. Τα πιο αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων δ’ τριμήνου καταγράφονται στην Ελβετία, τη Βραζιλία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Οι εργοδότες σε όλες τις 10 χώρες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής αναμένουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά το δ’ τρίμηνο του 2017. Οι εργοδότες στην Κόστα Ρίκα και τις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων τετάρτου τριμήνου. Το πλέον απαισιόδοξο κλίμα προσλήψεων αναμένεται στη Βραζιλία όπου οι εργοδότες καταγράφουν υποτονικά, αλλά θετικά, σχέδια προσλήψεων για δεύτερο συνεχές τρίμηνο μετά από περισσότερα από δύο χρόνια αρνητικών προβλέψεων. Προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε κάθε μία από τις οκτώ χώρες και επικράτειες της περιφέρειας Ασίας-Ωκεανίας, με τις προοπτικές προσλήψεων να βελτιώνονται σε σχέση με πριν από τρεις μήνες σε πέντε, να μειώνονται σε δύο και να διατηρούνται αμετάβλητες σε μία. Οι εργοδότες στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές εργασίας ενώ η πιο αποδυναμωμένη πρόβλεψη καταγράφεται στην Κίνα. Στις 25 χώρες της περιφέρειας ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), οι εργοδότες αναμένουν κάποια αύξηση των θέσεων εργασίας σε 24 χώρες, ενώ μόνο οι εργοδότες στην Ελβετία αναμένουν αμετάβλητο κλίμα προσλήψεων. Και για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, οι εργοδότες στην Ουγγαρία καταγράφουν την ισχυρότερη πρόβλεψη της περιφέρειας ΕΜΕΑ. Οι εργοδότες στην Ελβετία καταγράφουν τα πιο αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων τετάρτου τριμήνου. in

