Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Πριν σκεφτείς να αυξήσεις για άλλη μια φορά τη δυσκολία της γυμναστικής που ακολουθείς, για να ιδρώσεις περισσότερο και να «κάψεις θερμίδες», διάβασε για τις ορμόνες που ευθύνονται για την αύξηση του σωματικού σου βάρους. Ακόμα κι αν προσπαθείς εδώ και αρκετό διάστημα να εφαρμόσεις ένα πολύ θρεπτικό και υγιεινό για τον οργανισμό σου πρόγραμμα διατροφής και να το συνδυάσεις παράλληλα με τακτική σωματική άσκηση, είναι πιθανό να παρατηρήσεις ότι ο δείκτης στη ζυγαριά παραμένει κολλημένος στα ίδια κιλά. Τα επίμονα περιττά κιλά μπορεί να είναι τελικά αποτέλεσμα των ορμονικών ανισορροπιών που είναι ικανές να σαμποτάρουν όλη τη διαδικασία απώλειας βάρους. Για να καταφέρεις να τις ελέγξεις, να τις απενεργοποιήσεις, να διορθώσεις το πρόβλημα που σου δημιουργούν και να νιώσεις πολύ καλύτερα και ευχάριστα με την εικόνα σου, μάθε ποιες είναι αυτές -πέρα από την ινσουλίνη -και πώς επηρεάζονται από τη διατροφική σου συμπεριφορά. Η λεπτίνη Πρόκειται για την ορμόνη, η οποία υπό κανονικές συνθήκες, παράγεται στα λιποκύτταρα, απελευθερώνεται από αυτά, εισέρχεται στο αίμα και «ταξιδεύει» στον εγκέφαλο όπου δίνει το σήμα της πληρότητας της τροφής, το σήμα του κορεσμού, ρυθμίζοντας την όρεξη. Παρόλα αυτά η λειτουργία της λεπτίνης μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την κατανάλωση φρουκτόζης, της ουσίας που βρίσκεται στα φρούτα αλλά και σε επεξεργασμένα τρόφιμα. Οταν κανείς καταναλώνει μεγαλύτερες ποσότητες φρουκτόζης καθημερινά, τότε το συκώτι τη χρησιμοποιεί για να συνθέσει τριγλυκερίδια, τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα, χωρίς να εκκαθαρίζονται γρήγορα. Τα πολλά τριγλυκερίδια παρεμβαίνουν στο ταξίδι της λεπτίνης από το αίμα στον εγκέφαλο κι εσύ παχαίνεις. Η κορτιζόλη Είναι γνωστή και ως «ορμόνη του στρες». Η κορτιζόλη (καταβολική ορμόνη) αυξάνεται όταν εσύ βρίσκεσαι σε συνθήκες πίεσης οποιασδήποτε μορφής, για να σου δώσει ενέργεια ώστε να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις αυτές. Ωστόσο η υπερπαραγωγή της αυξάνει το σωματικό σου βάρος και πιο συγκεκριμένα, το λίπος στην κοιλιά και τον κορμό, καθώς και τη χοληστερίνη και το σάκχαρο και προκαλούν υπερφαγία. Αν θέλεις να αποφύγεις αυτήν τη δράση της, δεν έχεις παρά να μειώσεις τις συνθήκες στρες και άγχους που βιώνεις καθημερινά, όπως και την κατανάλωση του καφέ, μιας και αυτός αναγκάζει το σώμα να εκκρίνει μεγάλες ποσότητες κορτιζόλης. Τα οιστρογόνα Είναι οι ορμόνες που παράγονται στις ωοθήκες των γυναικών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της ωορρηξίας κάθε μήνα, αλλά και και στη διατήρηση μιας καλλίγραμμης σιλουέτας όταν τα επίπεδα τους είναι φυσιολογικά. Τα οιστρογόνα είναι υπεύθυνα για την κατανομή του λίπους στην περιοχή των γλουτών, τη διέγερση του μεταβολισμού και την προστασία των οστών. Κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, τα επίπεδα οιστρογόνων μειώνονται απότομα, με αποτέλεσμα την σημαντική πτώση του μεταβολισμού και την αύξηση του σωματικού βάρους. Η τεστοστερόνη Παρά το γεγονός ότι στο μυαλό μας μπορεί αυτή η ορμόνη να είναι συνδεδεμένη μόνο με τους άντρες, είναι εξίσου σημαντική και για τις γυναίκες, από τις ωοθήκες των οποίων και παράγεται. Η τεστοστερόνη βοηθάει στη διατήρηση των μυών, του όγκου και της δύναμης, που αυξάνει τον βασικό μεταβολικό ρυθμό (μεταβολισμός) και μειώνει το σωματικό λίπος. Ομως, η παραγωγή της μπορεί να μειωθεί στις γυναίκες, όταν αυτές πλησιάζουν στην εμμηνόπαυση. Μια λύση για να αυξήσεις τα επίπεδα της είναι να ασκείσαι σε τακτική βάση. bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Σεπτέμβριος 19th, 2017 at 17:00 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.