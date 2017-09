Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Η Γαλλία θα μειώσει το δημόσιο έλλειμμά της λίγο περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις φέτος και τον επόμενο χρόνο χάρη στην καλύτερη της αναμενόμενης ανάπτυξη, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ.



Η σταθερή ανάπτυξη σημαίνει επίσης ότι η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να μειώσει τις δαπάνες λιγότερο στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Ο Λεμέρ δήλωσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει τώρα σε δημόσιο έλλειμμα 2,9% του ΑΕΠ φέτος και 2,6% τον επόμενο χρόνο από 3,0% και 2,7% που ανέμενε προηγουμένως. «Είναι λίγο καλύτερο από αυτό που προαναγγείλαμε στους βουλευτές, καθώς η ανάπτυξη είναι λίγο καλύτερη», δήλωσε ο Λεμέρ σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό France 2.



Η Γαλλία καταγράφει έλλειμμα που ξεπερνά το όριο του 3,0% της ΕΕ κάθε χρόνο από το 2007 και χρειάζεται να το κρατήσει κάτω από το επίπεδο αυτό για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Ο Λεμέρ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες κατά 16 δισεκ. ευρώ το 2018, λιγότερο από τα 20 δισεκ. ευρώ που είχε προαναγγείλει. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

