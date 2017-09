Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στο Κύπελλο Ελλάδος αφού επικράτησε του Αστερα Τρίπολης (Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-1) στο «Γ.Καραϊσκάκης», εκεί όπου το περασμένο Σάββατο οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με την ισοπαλία από το ματς του πρωταθλήματος. Η αυλαία του Κυπέλλου άνοιξε το μεσημέρι της Τρίτης με τους αγώνες Αιγινιακός – Απόλλων Πόντου (0-1), Πανσερραϊκός – Εργοτέλης (2-0) και Ξάνθη – Παναιτωλικός (2-0).

Συνοπτικά το πρόγραμμα, έχει ως εξής:



1ος όμιλος

Τετάρτη 20/9, 16:00

Πλατανιάς-Απόλλων Σμύρνης

Ηρακλής-ΟΦΗ 0-3 α.α.



2ος όμιλος



Τρίτη 19/9

Αιγινιακός-Απόλλων Πόντου 0-1 Τετάρτη 20/9, 18:15

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός



3ος όμιλος

Τετάρτη 20/9, 20:30

ΑΕΚ-Λαμία Πέμπτη 21/9, 18:15

Καλλιθέα-Απολλων Λάρισας



4ος όμιλος

Τετάρτη 20/9, 16:00

Ατρόμητος-Κέρκυρα



Πέμπτη 21/9, 16:00

Σπάρτη-ΑΟ Τρίκαλα



5ος όμιλος

Τρίτη 19/9, 20:30

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-1 Πέμπτη 21/9, 16:00

ΑΟΧ/Κισσαμικός-Αχαρναϊκός

6ος όμιλος

Τρίτη 19/9

Ξάνθη-Παναιτωλικός 2-0



Τρίτη 19/9

Πανσερραϊκός-Εργοτέλης 2-0 7ος όμιλος

Πέμπτη 21/9, 16:00

Πανιώνιος-ΠΑΣ Γιάννινα



Πέμπτη 21/9, 20:30

Παναιγιάλειος-Αρης 8ος όμιλος

Τετάρτη 20/9, 20:30

Παναθηναϊκός-ΑΕΛ



Τετάρτη 20/9, 18:15

Παναχαϊκή-Αναγέννηση Καρδίτσας in

