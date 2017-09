Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Σε νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που έλαβαν τον χριστουγεννιάτικο «μποναμά» θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σε ανακοίνωσή της, η Α.Α.Δ.Ε. αναγνώρισε ότι, κακώς υπολογίστηκε στα εισοδηματικά κριτήρια για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του 2016. Φέτος, αρκετοί χαμηλοσυνταξιούχοι, που μέχρι το 2016, πλήρωναν μισό ή και καθόλου ΕΝΦΙΑ, κλήθηκαν φέτος να καταβάλλουν το ποσό στο ακέραιο.



Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γιώργος Πιτσιλής έχει ήδη επικοινωνήσει με τον διοικητή του ΕΦΚΑ, προκειμένου να αποσταλούν εν νέου ηλεκτρονικά αρχεία, ύστερα από τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να ακολουθήσει νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ πριν το τέλος Σεπτεμβίου. Η εν λόγω ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε. έρχεται μετά από σχετική ερώτηση που κατατέθηκε από 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. «Με τις διατάξεις του ν. 4445/2016 ορίζεται ότι η η εν λόγω εφάπαξ οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, και συμπληρώνει: « Όπως έχει διευκρινιστεί (βλ. ΠΟΛ.1094/2015), χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους φορείς, τα οποία δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δηλαδή δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν συνιστούν εισόδημα». Στη συνέχεια, η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι σε περίπτωση διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του ΕΝΦΙΑ προβλέπεται η χορήγηση εκπτώσεων από το φόρο αυτό, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους.



«Στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, δεν περιλαμβάνονται όμως ποσά που δεν συνιστούν εισόδημα (βλ. ΠΟΛ. 1212/2015). Δεδομένου ότι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση του ν. 4445/2016 δεν έχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, δεν συνιστά εισόδημα. Συνεπώς, δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα για σκοπούς ΕΝ.Φ.Ι.Α.» διευκρινίζεται χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση τονίζει ότι κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016τα ποσά της εν λόγω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απεστάλησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταβολή τους, εντασσόμενα σε κωδικό που αφορά εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα τα πληρωτέα ποσά ανά δικαιούχο να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ που διενεργήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. iefimerida loading…

