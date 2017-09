Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέα δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research για το Βήμα της Κυριακής αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πως η ΝΔ παραμένει μπροστά, αλλά η ψαλίδα μειώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται 6,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καλύτερος Πρωθυπουργός έναντι του Αλέξη Τσίπρα με διαφορά 7,5 μονάδων. Τα δεδομένα αλλάζουν, ωστόσο, όταν στη μέτρηση περιλαμβάνεται και το ερώτημα για τη δημιουργία του υπό σύσταση φορέα της Κεντροαριστεράς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ο νέος φορέας λαμβάνει διψήφιο ποσοστό (10,4%) και είναι καθαρά τρίτο κόμμα. Το νέο κόμμα «τσιμπά» πάντως ελάχιστο ποσοστό από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, σχεδόν 6 στους 10 πιστεύουν ότι ο χώρος του κέντρου και της κεντροαριστεράς έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Αναλυτικότερα: Στην πρόθεση ψήφου, με τα υφιστάμενα δεδομένα, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 16,6% (προηγούμενη 16,2%), η Νέα Δημοκρατία 22,7% (23,2%), η Χρυσή Αυγή 6,5% (6,6%), η Δημοκρατική Συμπαράταξη 6,9% (6,4%) , το ΚΚΕ 6% (6,1%). Τα άλλα κόμματα βρίσκονται κάτω από το όριο του 3%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 26,6%. Στην παράσταση νίκης η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει το 57% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το 23,5%.

Οταν στην δημοσκόπηση συμπεριλαμβάνεται το νέο κόμμα της Κεντροαριστεράς, λαμβάνει 10,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 16,3%, η Νέα Δημοκρατία 22%, η Χρυσή Αυγή 6,6%, το ΚΚΕ 6%, τα άλλα κόμματα είναι κάτω από το 3% ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 26,5%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31%, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα πιστεύει το ίδιο το 23,5%. Το 42% απαντά κανένας εκ των δύο. Στην ερώτηση τις τις προοπτικές του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς, το 36,5% απαντά ότι «έχει μέλλον» ενώ το 57,5% δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του αυτός ο χώρος. Για την πορεία της χώρας οι ερωτηθέντες πιστεύουν σε ποσοστό 73,5% ότι πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, για την οικονομία το 47% πιστεύει ότι η κατάστασή της θα χειροτερεύσει, ενώ το 28% ότι υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Στην ερώτηση για τη θέση της χώρας στην Ευρωζώνη το 56,5% πιστεύει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει σε αυτήν, το 20,5% ότι πρέπει να εγκαταλείψει αυτήν και το ευρώ, ενώ το 19,5% ότι πρέπει να παραμείνει στην ΕΕ αλλά να εγκαταλείψει τη ζώνη του κοινού νομίσματος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ 7-11 Σεπτεμβρίου. pagenews

