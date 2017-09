Σεπτέμβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εξόφληση αγροτών σε 60 ημέρες Εξόφληση αγροτών από τους εμπόρους εντός δύο μηνών, γάλα και κρέας με «ονοματεπώνυμο», προς όφελος κτηνοτρόφων και προστασίας των καταναλωτών, είναι μερικές από τις ουσιώδεις παρεμβάσεις που προωθούνται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το σχέδιο νόμου για τη «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου οι έμποροι που προμηθεύονται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγούς που εκδίδουν τιμολόγιο, οφείλουν να το εξοφλούν εντός 60 ημερών. Από την πλευρά τους οι παραγωγοί οφείλουν να κοινοποιούν στη Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων του υπουργείου όλα τα απαραίτητα παραστατικά της συναλλαγής, προκειμένου εν συνεχεία αυτή να προχωρεί στους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί αν καταβλήθηκε ή όχι το τίμημα. Στην περίπτωση που ο έμπορος δεν πληρώσει τον παραγωγό εντός 60 ημερών απειλείται με πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του τιμολογίου και στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν διαβιβάσει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα παραστατικά απειλείται με πρόστιμο ίσο με το 5% της αξίας του τιμολογίου. Το μοντέλο αυτό της νομοθέτησης ακολουθείται από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία) και όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου στόχος της είναι «να αποκαταστήσει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ παραγωγών και εμπόρων, εξαλείφοντας φαινόμενα της αδικαιολόγητης και προδήλως καταχρηστικής επιβολής όρων που ευνοούν το φαινόμενο των πολύμηνων καθυστερήσεων».

Σημειώνεται, δε, χαρακτηριστικά ότι «η αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση εξόφλησης του παραγωγού και των μικρών και μεσαίων μεταποιητών καταλήγει στην έμμεση χρηματοδότηση των χονδρεμπόρων και των αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης, οι οποίοι επωφελούμενοι της αυξημένης διαπραγματευτικής τους δύναμης, χρησιμοποιούν τα παρακρατούμενα χρηματικά ποσά για την εύκολη χρηματοδότηση δικών τους δραστηριοτήτων». Γάλα και κρέας με «ονοματεπώνυμο» Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετείται η υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Επισήμανση, η οποία περιλαμβάνει τα εξής: α) το όνομα της χώρας όπου έγινε το άρμεγμα του γάλακτος β) το όνομα της χώρας που έγινε η επεξεργασία του γάλακτος γ) το όνομα της χώρας που έγινε η συσκευασία του προϊόντος. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, ικανοποιείται το αίτημα των καταναλωτών σχετικά με την προέλευση του γάλακτος ως κύριου συστατικού των μεταποιημένων γαλακτοκομικών προϊόντων, συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητάς τους και «προασπίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων κτηνοτρόφων σε μια περίοδο κρίσιμη για την κτηνοτροφία σε επίπεδο ΕΕ». Επίσης, τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους σχετικά με την επισήμανση καταγωγής-προέλευσης, υποχρεούνται να καταγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν όπως π.χ. ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές.

Όπως εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση, η Ελλάδα είναι έντονα ελλειμματική σε κρέας και ιδίως σε βόειο και χοιρινό, το γεγονός δε αυτό, οδηγεί στην εφαρμογή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που πλήττουν τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και τους καταναλωτές. Όπως αναφέρεται σχετικά οι υψηλότερες τιμές των ελληνικών κρεάτων αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τους εμπόρους να προβούν σε παραπλάνηση των καταναλωτών. Τέλος, μεταξύ άλλων, με το σχέδιο νόμου περιορίζονται σε 9 από 11 τα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) in

